Andy Rivera se convierte en Cupido al darle consejos de amor a sus seguidores

Andy Rivera ya se está preparando para recibir el Día de San Valentín, y si bien actualmente no tiene pareja, tiene planeado ayudar a sus seguidores a conseguir una pareja o al menos a declararle su amor a ese alguien especial a través de unos consejos románticos en sus historias de Instagram.

Desde que terminó con la actriz Lina Tejeiro en 2018, el cantante ha estado soltero, enfocándose más en su carrera musical y en su hija, quien también ha demostrado querer seguir los pasos de su padre. Sin embargo, cuando Tejeiro y su último novio, Juan Duque, terminaron en 2022, varios de sus seguidores especularon un regreso entre ella y Rivera.

Y si bien el cantante dejó ver varias pistas respecto a que estaba interesado en regresar con su ex gracias a ciertas indirectas en su cuenta de Twitter y con las frases de algunos temas nuevos, al final ambos no parecen tener el plan de volver a ser pareja.

Sin embargo, pese a que se encuentra soltero, Andy Rivera decidió darle un par de consejos a sus seguidores, invitándolos a soltarse y a dedicarle canciones a las personas que le gustan, por supuesto, de su autoría.

“Cuando nos enamoramos no nos creen. Ya por ser músico o reggaetoneros somos perros por defecto, entonces yo hice esta canción para que me crean cuando me enamoro. De hecho mándesela, si ella no está confiando con esto lo resolvemos”, le dijo Andy Rivera a sus seguidores mientras ponía de fondo uno de sus temas.

Seguidamente, invitó a sus seguidores a dedicarle una de sus canciones para hacerle saber a esa persona especial que están empezando a despertar sentimientos románticos: “si tienes una persona que te pone nervioso, nerviosa, a temblar, si estás empezando a sentir atracción por alguien le puedes dedicar esto”.

Cabe destacar que las canciones que presentó son unos adelantos que está preparando para su próximo álbum, aprovechando la oportunidad para mostrarle a sus seguidores un preview de lo que ha estado desarrollando como músico en los últimos meses.