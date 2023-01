¿Indirecta para Lina Tejeiro? Andy Rivera y su contundente opinión sobre la soltería

Andy Rivera le comentó a sus seguidores varios detalles de su etapa como hombre soltero a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, indicando cómo se sentía respecto a no tener pareja y cómo este estado le ayudaba a reflexionar un poco más sobre algunos detalles importantes de su vida.

El cantante llegó a estar en una relación con la actriz Lina Tejeiro por una buena cantidad de tiempo, siendo esta unión una de las más conocidas en Colombia, en especial por protagonizar varias escenas románticas juntos. Pero en 2018, la pareja tomó caminos separados y desde entonces los internautas han jugado con el hecho de que el joven aún no la supera.

Una de las razones por la que la comunidad de Internet piensa esto es debido a que Andy Rivera escribe varios mensajes con frecuencia en sus redes sociales, que muchos asocian como indirectas a la relación que mantuvo con la joven, e incluso especulan que le ha compuesto algunos temas ya que ciertas frases de las canciones coinciden con esa etapa de su vida.

Pero tal parece que en estos momentos está disfrutando de la soltería y de la soledad, además de dejar ver que no está inmerso en buscar una pareja, algo que quedó en evidencia a través de una serie de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram.

“Uno no debe de buscar pareja con ansiedad ni como si le faltara a uno algo. Una pareja llega a complementar, no a llenar vacíos, pienso yo. Cuando uno está en ese desespero es sospechoso. Uno tiene que estar tranquilo, bien con uno mismo, y yo no sé, uno se abre a conocer gente y el día menos pensado Cupido lo flecha a uno”, dijo en una de sus historias.

Andy Rivera está a gusto con la soledad

Además de hablar de la soltería, el cantante también habló sobre la soledad y lo buena consejera que puede ser, dejando ver que en ocasiones le ha servido estar por su cuenta para reflexionar sobre algunos detalles de su vida.

“La soledad es la mejor consejera, y quizás la única. Uno pide consejos a los amigos para no hacerles caso, es super chistoso. Pero cuando uno se da el espacio, suele analizar lo que le está incomodando, sobre lo que tiene que tomar acción”, concluyó Andy Rivera.