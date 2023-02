Valentina Lizcano mostró su cola y sus estrías y terminó siendo centro de críticas

Valentina Lizcano lleva años en la televisión colombiana y muchos espectadores han tenido el placer de verla crecer y madurar en muchos aspectos de su vida. Una de ellas es el cambio físico y el duro entrenamiento que ha hecho, aunque, a decir verdad, su cambio más radical ha sido su cambio de pensamiento.

Sin duda, muchos colombianos como espectadores piensan que los actores y famosos son casi que dioses, que no sufren, que no tienen complicaciones en su vida y que tienen cuerpos perfectos. Valentina desde que es muy pequeña se encargó de trabajar su cuerpo, por ende, luego de tantos años, sigue tenido un cuerpo bastante lindo.

Sin embargo, como todo, cada cuerpo humano tiene estrías, gorditos, flacidéz por la edad, así que ella decidió mostrar su cuerpo sin tabú, para demostrar que todos los cuerpos son perfectos a su manera:

“Hoy que estoy haciendo fotos y veo la celulitis en las nalgas y yo me siento bien, me siento tranquila. Les voy a mostrar porque ustedes a veces me escriben cosas y me endiosan y a mí no me gusta que me endiosen porque yo de pronto me lo creo como en algún momento de mi vida luego termino chocándome con la realidad. Les muestro porque yo necesito que ustedes que se ven el cuerpo y que se lo critican todos los días, aprendan, a quererse, a amarse, no existe la perfección”, afirmó Valentina mientras saltaba para que se viera mucho más.

A pesar de su mensaje bien intencionado, parece que algunos usuarios en internet no entienden y solamente buscan la crítica constante, pues aseguraron que solamente buscó una excusa para mostrar su cuerpo trabajado.

“¿Sin filtro? Yo creo que sí tiene el cuerpo desead, o si no no lo mostraría... Qué señora tan creída por Dios” “Payasada. Si ella sabe que está buena, si no, no se muestra”