“¿Qué me irá a pasar? no sé” Diego Guauque habló de su salud y cómo se está preparando para las quimioterapias

Diego Guauque, quien se ha hecho conocido por su participación como periodista en el programa ‘Séptimo día’, está pasando por una de las épocas más difíciles de su vida. Pues hace poco le fue detectado un cáncer estomacal, una noticia que le cayó como un baldado de agua fría como era de suponerse en un caso como este, para el que claramente nadie está preparado.

En conversación con Semana, Diego contó que estaba de vacaciones con su familia en Argentina y no tuvo ningún inconveniente, pasaron muy buenos dias conociendo y comeiendo, allí no tuvo ningún problema, pero todo tomó otro camino en Colombia, “regresamos aquí el 1 de enero y esa noche empezaron a cambiar las cosas para mí. Esa noche empecé a sentir dolor en el estómago”.

Tras pasar una muy mala noche, “a las 6 de la mañana decidí ir al médico y le pregunté si era relacionado con la comida durante las vacaciones. Me mandó unas medicinas para el colon y me mandó unos exámenes”. “En la ecografía me dijeron que me estaban viendo una masita. Uno dice que ojalá sea benigna”. Luego de estar hospitalizado le dieron la noticia “Al final me dicen: Diego es un sarcoma y esto hay que atacarlo”.

Por esta razón, ahora deberá someterse a un tratamiento con quimioterapias, aunque Diego se ha mostrado muy fuerte en sus redes sociales, recientemente contó que por la enfermedad y tras la hospitalización ha bajado de peso y considerando que viene un proceso con las quimios visitó una nutricionista, quien le ha dado recomendaciones para afrontar de la mejor manera el tratamienoto que viene “¿Qué me irá a pasar? no sé”, dijo el periodista al referirse a lo que viene para él en materia de salud.