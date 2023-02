“Así arrancó mi 2023”: el duro testimonio de Diego Guauque sobre el cáncer que padece

“El cáncer me dio de un momento a otro, sorpresivo. Así arrancó mi 2023 (…) Yo no tenía síntomas de nada”. Las palabras del periodista Diego Guauque revelan el duro momento por el que está pasando tras descubrir que tenía cáncer.

Pese a esto, día a día se levanta pensando que saldrá de esta lucha más fuerte que antes.

En diálogo con Semana, el periodista de Caracol Televisión aseguró que “ahora la lucha es contra el mal que día a día aqueja a más colombianos y es el cáncer”.

“Fue un giro sorpresivo. Estaba de vacaciones con mi familia, en Bariloche y yo no tenía síntomas de nada”, dijo el periodista, recordando que durante sus días en Argentina se sintió muy bien, caminó mucho en compañía de su familia y disfrutó de la comida.

Y continuó relatando: “Regresamos aquí el 1 de enero y esa noche empezaron a cambiar las cosas para mí. Esa noche empecé a sentir dolor en el estómago”.

Como no pudo seguir durmiendo, entonces se fue de urgencias. “A las 6 de la mañana decidí ir al médico y le pregunté si era relacionado con la comida durante las vacaciones. Me mandó unas medicinas para el colon y me mandó unos exámenes”.

“En la ecografía me dijeron que me estaban viendo una masita. Uno dice que ojalá sea benigna, que sea pasajero. El médico sí me dijo que necesitaba hacer algo más profundo y en la cínica me ordenaron varios exámenes”.

Entonces, esa misma noche empezaron a hacerle otro tipo de exámenes. “Una biopsia, hospitalizado… duré hospitalizado como el 2 de enero hasta el 12 y poco a poco empieza uno a darse cuenta. Al final me dicen: Diego es un sarcoma y esto hay que atacarlo”.

Ahí, empezaron los procedimientos. “Para atacarlo me abrieron de nuevo la barriga, me escarbaron todo por dentro, pero no se logró el objetivo. Lo encontraron, pero el sarcoma está pegado como a tres órganos más. Como un pulpo”, señaló.

El reconocido periodista de ‘Séptimo día’ ahora sigue en varios procedimientos y pasa sus días entre su casa y la clínica. Sin embargo, gracias al cariño que ganó de los colombianos a lo largo de su carrera, ha hecho que le lleguen miles de mensajes llenos de motivación.