Carolina Soto mostró el preocupante ataque de pánico que le dio a su perrita en veterinario

Carolina Soto prácticamente tiene tres hijos, Valentino, Violeta y Praga, su perrita, quien asegura que es la reina de la casa. El animalito se ha robado en varias ocasiones la atención de todos en sus redes sociales por lo tierna que es. Por eso mismo, Carolina compartió un duro momento que Praga vivió en medio de una consulta al veterinario.

Para nadie es un secreto que muchas familias ahora están conformadas por hijos perrunos, que son los consentidos de la casa. Para Soto y su familia, Praga es la hija pequeña y consentida. Muchas veces la presentadora ha compartido historias en su Instagram cuando la perrita se sube a la cama, cosa que a algunos usuarios no les ha parecido del todo correcto, pero Carolina asegura que no puede decirle que no.

En medio de los cuidados de Praga, tal parece que le apareció en su ojo una úlcera, por ende, tuvieron que ir hasta el veterinario. En un principio, Praga parece feliz porque va a salir a la calle, pero cuando se da cuenta de que su cita sería con el veterinario, empezó a temblar de una manera preocupante, además de tener una respiración muy agitada.

Claramente, son signos de la ansiedad y el ataque de pánico por el que, según lo que reveló Carolina, es normal que pase cada vez que van al veterinario.

Más allá de lo tierna que es Praga, es una situación preocupante porque dicho ataque de pánico se puede salir de control y puede terminar hasta en un paro cardiaco.

La presentadora la cogió en sus piernas y trató de sobarla para que la perrita cogiera más calma cada vez