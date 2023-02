Luisa Fernanda W anda de fiesta en Cartagena mientras que se cumplen 4 años de la muerte de Legarda

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más famosas en el mundo digital. Desde hace varios años se ha encargado de compartir su vida y divertir a cada uno de sus seguidores. En medio de esto, su situación sentimental, no ha pasado desapercibida, destacando su relación con Mateo Carvajal y luego su unión con Legarda, la cual se dio mientras hacían parte de ‘MasterChef Celebrity’.

Sin embargo, el cantante falleció en Medellín a causa de una bala perdida. Este 7 de febrero se cumplen 4 años desde su deceso en donde sus hermanas a través de su cuenta de Instagram, buscan recordarlo de la mejor manera con varias lágrimas. En cuanto a su expareja Luisa Fernanda W, por estas fechas se encuentra en Cartagena celebrando el cumpleaños de su pareja y padre de sus dos hijos, Pipe Bueno, quien cumple en la misma fecha de la muerte de Legarda.

Aunque para muchos esto no resulta ser coincidencia, la creadora de contenido se ha visto bastante emocionada, pues desde hace varios días anunció que se iba a gozar “como se debe” el cumpleaños de Bueno. Y así, se ha dejado ver a través de sus redes sociales, en donde apareció en un lujoso yate cantando junto a su pareja una de sus más recientes éxitos.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde le recuerdan que fue Legarda quien la encaminó al mundo de la música. Además, les sorprende la actitud que toma la influencer teniendo en cuenta que esta debería ser compleja fecha, teniendo en cuenta el amor que incluso relató por el artista en una de sus canciones.

Cabe resaltar que la familia ha dejado en claro que la relación con Luisa se rompió luego de que conocieran que meses después de la muerte de su hermano, ya se encontraba saliendo con Pipe Bueno. Las hermanas no habrían estado de acuerdo, no solo alejándose de la creadora de contenido, también, sintiéndose traicionadas por no haber comentado lo sucedido antes de que los medios comenzaran a lanzar los distintos rumores.

Por su parte Luisa Fernanda W ha reiterado que las críticas no resultan ser un problema para ella, pues está enfocada en cada uno de sus proyectos laborales, la crianza de sus dos hijos, Dominic y Máximo, además, de pasar tiempo de calidad con el cantante de música popular Pipe Bueno.