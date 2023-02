El detalle que confirmaría que Sebastián Yatra aún no olvida a Tini Stoessel

Sebastián Yatra y Tini Stoessel protagonizaron un romance que captó la mirada de colombianos y argentinos por igual por la gran presencia de cada uno en la farándula internacional. Y si bien ambos terminaron hace un buen tiempo, de acuerdo con un detalle que señalan los internautas, el cantante aún tendría a su ex en mente, siguiéndola de cerca.

Actualmente, la argentina ha estado involucrada con el futbolista campeón de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Rodrigo de Paul. Por su lado, el colombiano ha estado en bajo perfil en el área romántica, hasta hace algunas semanas en donde varias pistas han delatado que podría estar en una relación con la intérprete Aitana.

Pero a pesar que ambos cantantes están haciendo su vida romántica nuevamente, algunos internautas presumen que Sebastián Yatra aún tiene en mente a su ex, un pensamiento que ha tomado forma desde que el joven decidió viajar a Catar durante el la Copa Mundial en donde ella estuvo apoyando a su pareja.

Y ahora en 2023, algunos usuarios de Instagram están especulando que el nuevo lanzamiento musical del intérprete de ‘Tacones rojos’ está pensado para coincidir con el álbum de Tini, ‘Cupido’.

A través de la sección de comentarios del post de Yatra en donde anuncia que su nuevo tema será estrenado el 16 de febrero, varios internautas ataron cabos con la fecha y especularon que el día fue escogido para adelantarse al lanzamiento de Cupido, el 17 de este mes.

“Ese día no saca Tini su disco???”, “Ella dijo el día de estreno del disco antes que Yatra, en todo caso el sacó el tema el mismo día que ella lanza el disco” y “A mi me huele que Yatra aún no supera a Tini y quiso competir con ella casi el mismo día con su canción y su disco” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post del cantante.

Otros mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios giran alrededor de su presunta relación con Aitana, con muchos de sus seguidores pensando que la mujer que aparece en el videoclip se trata de ella. Por supuesto, también hay diversos mensajes de emoción por el lanzamiento de su nuevo tema.