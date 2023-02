Mary Méndez reveló el peligro que representan las redes sociales

Mary Méndez es considerada por muchos, la influenciadora número uno en redes sociales, no por cuestiones de números, sino porque constantemente sube videos hablando de su vida, tips de comida, salud, deporte y una que otra cosa personal. En esta oportunidad, a pesar de ser muy activa en redes, aseguró que no pueden ser las más sanas para los usuarios.

Las redes sociales pueden ser un lugar maravilloso o un lugar muy odioso, dependiendo de cómo se usen. Se dice que Instagram, especialmente, es la red social en donde se muestra una vida perfecta, fotos ideales, amores excepcionales, pero que, normalmente, están muy alejados de la realidad.

Fue por eso que Mary aprovechó la oportunidad para hablar del tema y de lo peligroso que puede ser ese lugar para los usuarios, sobre todo para los niños y adolescentes:

“Para mí cocinar es una manera de meditar porque estamos mi ser y yo solitos. Mucha gente no sabe estar consigo mismos porque están acostumbrados a la bulla, a salir, porque estamos sobreestimulados por las redes sociales, eso está completamente claro”

”Cuando abrimos las redes sociales y vemos que la gente está en paseo, saliendo, en la calle, de pronto hasta hay gente que se cuestiona y dice, ‘¿yo porque no estoy ahí?’ y eso te puede hacer sentir que no estás llevando una vida bacana cuando en realidad si lo estás viviendo, pero no te has dado cuenta de eso”

Sin duda, muchos usan las redes sociales y no tienen problema con ello, pero los niños y adolescentes que están iniciando pueden empezar a cuestionar cosas que no se deberían.