“Es un berraquito”: Alejandra Giraldo y la preocupación que tuvo por uno de sus colegas en vivo

Alejandra Giraldo es una reconocida periodista quien se ha convertido en una de las caras más conocidas en Noticias Caracol, ya que suele estar en la primera emisión en compañía de Andrés Montoya. La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte los detrás de cámaras que vive con sus colegas y que han causado varias risas entre sus seguidores, quienes aseguran que el carisma y la sencillez destacan en cada ocasión.

Y esta oportunidad no fue la excepción, el hecho se dio mientras que el ‘Ojo de la noche’, Edward Porras relataba un nuevo caso de inseguridad durante la noche este domingo. En medio de sus declaraciones Alejandra y Andrés no pudieron ocultar las risas al ver a su compañero Pablo Arango, quien se encontraba en el centro de la ciudad con otro de sus reportajes.

De acuerdo con el clip compartido por Giraldo, mientras este sucedido ellos aprovecharon para observar que hacía Arango segundos antes de estar en vivo, pues el frío a las 5:30 am produjo que el presentador no solo temblara sino que intentara doblar sus manos para así encontrar calor. A lo largo del clip, se escucha en medio de risas a la periodista indicar: “Ay, no pobrecito” mientras que Montoya añadió: “Él solo está temblando un poco”.

Seguidamente, la periodista agregó al clip: “Todo lo que ustedes no ven, mis compañeros guapiando con el frío a las 5:30 am en la calle. Eres un verraquito, te adoro”. Ante el video compartido su colega no dudó en responderle e indicó que Alejandra reveló los mecanismos que utiliza para luchar contra el frío a estas horas de la mañana en donde busca calentarse un poco.

Los comentarios por parte de los seguidores de la periodista no se hicieron esperar en donde indicaron que este es uno de los elementos que más pone a pensar a los televidentes cuando sintonizan la primera emisión del noticiero. Asimismo, destacaron que esto no solo lo padecen los periodistas sino también quienes salen a trabajar a altas horas de la mañana hacia su trabajo.

Por otro lado, indicaron que esta no suele ser una tarea para nada sencilla, pues tienen que estar preparados para cualquier situación que se presente, estando de acuerdo con las palabras de Alejandra pues, son varios los detalles que pasan desapercibidos por los televidentes cuando están en vivo los presentadores.