El ‘Flaco’ Solórzano reveló los motivos por los que decidió irse a vivir a Cali desde hace un tiempo

El ‘Flaco Solórzano’ es un reconocido actor quien se dio a conocer en varias exitosas telenovelas colombianas en las que se destacan: ‘Vecinos’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘La ley del corazón’, ‘Los briceño’, entre otros. Si bien, en el último tiempo ha estado alejado de las pantallas no ha dejado su pasión por la actuación, sin embargo, un giro en su vida fue lo que cambió todo.

Solórzano fue uno de los invitados al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en donde reveló que en el último tiempo debido a la pandemia la mayor parte de la población logró ser afectada y él no fue la excepción. Sin dejar de lado, que también, se encontraba en Cali durante el COVID-19 dándole paso a un importante trabajo con la Alcaldía de Cali y la Secretaria de Paz.

Como es conocido el actor vivió su infancia en esta ciudad y volver a esta fue una gran emoción para él y su pareja. Allí, pudo darse cuenta de que Cali es una ciudad con muchas deficientes, la cual necesita de mucha ayuda para salir adelante y que las cosas mejoren para sus ciudadanos. Actualmente, lleva viviendo dos años en Cali y decidió abrir con uno de sus colegas una academia de actuación

Aunque no ha dejado de lado sus papeles en la actuación pues, cuando tiene trabajo decide volver a la capital. Sin embargo, no pasó de largo con su sueño de tener su propio negocio de comidas. ‘El flaco’ indicó que no descarta esta posibilidad dentro de unos años, teniendo en cuenta que esta labor es muy esclavizante y requiere de mucha constancia.

Pues, el actor ya tuvo un negocio llamado la ‘Choriserie’, un restaurante de choripanes en un reconocido barrio de Cali, pero no fue fácil, ya que, aseguró que algunas personas llegaban con el fin de verlo y si esto no se daba se iban del lugar.

Y es que no fue el único motivo que lo llevó a desistir por un tiempo del ámbito culinario, según el actor todo iba muy bien, pero a los tres meses el comandante mandó a cerrar, dejando a la deriva las ilusiones que tenía la pareja de seguir y crecer con su negocio: “Eso fue tan, por la nuca”, aseguró Solórzano.