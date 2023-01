“Nunca antes visto”: Catalina Gómez mostró su nueva faceta y terminó arrepentida con el resultado

Catalina Gómez es una reconocida presentadora y exmodelo quien ha hecho parte durante varios años del programa ‘Día a Día’. La paisa se ha convertido en una de las principales caras del programa en donde ha sabido ganarse el cariño de los televidentes por su carisma y espontaneidad frente a las cámaras, sin dejar del lado, que ha colaborado para varias importantes marcas.

Los presentadores suelen ser muy activos en sus redes sociales en donde comparten varios momentos juntos por supuesto, con cada una de sus familias. En esta ocasión Catalina desde muy temprano le dejó ver a sus seguidores que al igual que todos los días, cumple con todo su entreno, lo que le permite tener una buena salud física y mental. Momentos más tarde, se le vio disfrutando de la que sería una finca en cercanías a Bogotá.

Le puede gustar: ¿Tendrá ventaja? Concursante ya había hecho parte de un reality de cocina antes de ‘MasterChef Celebrity’

En medio de las imágenes aseguró que deseaba tener una tarde de chicas con su hija, Emilia quien tiene 13 años. Posteriormente, se mostró acompañada por su hijo Cristóbal y también su nueva mascota, quien se ha convertido en parte crucial de su familia. A Catalina se le vio disfrutando de la tarde con sus hijos en donde aprovechó para jugar fútbol y aseguró: “Nunca antes visto”.

Aunque el tiro no fue el mejor, sus dos hijos no dudaron en reírse tras la situación mientras que la presentadora se agarraba su cabeza luego de no conseguir un gol durante el juego. Lo cierto, es que la paisa aprovecha cada momento libre para poder compartir con ellos, ya que de acuerdo con pasadas declaraciones ha sentido que el tiempo pasa volando y ellos crecen de la noche a la mañana.

También puede leer: ¿Sí la ama? Hombre olvida a su esposa en medio de la carretera

Sin dejar de lado, a quien también se robó el show, fue su canino pues, deseaba unirse al juego de los tres, sin embargo, esto no fue posible, ya que, él tenía su propia pelota e incluso su propia compañía, pues al parecer, la empleada de la familia era quien se encontraba disfrutando con el pequeño perro.

Lo que dejó claro, Catalina es que sin duda su familia es y seguirá siendo su prioridad a pesar de las distintas situaciones que se puedan llegar a presentar a lo largo de la vida.

Catalina Gómez ig: Catalina Gómez