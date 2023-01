“¿Está triste?”: Jhonny Rivera preocupa a sus fanáticos por una repentina visita al hospital

Jhonny Rivera anunció en sus redes sociales que estaría haciendo una repentina visita al hospital, algo que preocupó un poco a los internautas por su salud, además de dejar ver que lo notaron con un semblante completamente diferente al que suele demostrar a través de sus historias.

El cantante tiene acostumbrados a sus seguidores a demostrar siempre un semblante alegre y positivo con cada interacción, incluso en momentos complicados de su vida, como el que vivió recientemente con el fallecimiento de una de sus mascotas en su finca, tomando de la mejor manera el lamentable suceso.

A través de sus historias, Jhonny Rivera le informó a sus seguidores que el pasado lunes planeaba visitar a su médico. Sin embargo, aclaró que se trataba de un examen de rutina para ver cómo está su cuerpo y poder saber cómo está funcionando su organismo, todo a modo preventivo según indica en el clip.

“[Vengo] cansado y voy para exámenes médicos, que les conté que quiero revisarme, hacer un mantenimiento general. Pero bueno, ahí les cuento que voy muy bien, hasta el momento todo va bien, en salud está 1A, gracias a Dios”, dijo el intérprete en una de sus historias.

Pese a este comentario, los fanáticos de Jhonny Rivera parecen no estar del todo convencidos con la versión que dio respecto a su visita al hospital para los chequeos médicos, ya que uno de sus seguidores lo abordó con una interrogante interesante en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram: “¿por qué está triste?”.

Ante la pregunta, Jhonny Rivera lo primero que hace es sonreír y afirmarle a sus seguidores que no se encuentra triste y que sigue manteniendo su misma alegría: “Vea que no, no estoy triste. Estoy bien”.