Alejandra Azcárate se sintió “en los sótanos del infierno” luego de preocupante diágnostico médico

Alejandra Azcárate es una actriz, presentadora, humorista y empresaria, quien hizo parte de la televisión colombiana a través del programa ‘Comediantes de la noche’, años más tarde con el show junto a Eva Rey, ‘Descárate sin evadir’. Tiempo después se enfocó en su propio show en donde logró en cada una tener una muy buena audiencia en varios lugares del país e internacionalmente.

Aunque había decidido abandonar sus redes sociales por un tiempo regresó más activa que nunca en donde mostró varios de sus nuevos emprendimientos. En medio de esto varios de sus seguidores notaron que Alejandra contaba con varios vendajes en su rostro, los cuales generaron preocupación. Ante esto, la bogotana decidió referirse al tema y aclaró que se trató de un procedimiento quirúrgico.

Alejandra indicó que el paso del tiempo no llega solo pues, algunas cosas llegan y otras se van. Desde hace algunos meses notó en su frente según ella, una gran protuberancia la cual no era para nada normal, así que decidió visitar a su dermatólogo de cabecera para que le indicara que todo estaba dentro de lo habitual. Luego de varios exámenes, ecografías y su preocupación, el profesional le dijo que tenía un quiste benigno en el lado izquierdo de su frente.

Ante la noticia, decidió someterse a la remoción del mismo lo más pronto posible, con el fin de que este tumor no tuviera más adelante algunas complicaciones en su salud. Azcárate como siempre con su seguridad indicó que la intervención duró pocos minutos, no llegó a sentir mucho dolor, dado que no era muy grande el quiste y por ende, resultó sencillo.

Además, quiso ponerle algo de humor a la información indicando: “Ya salí de ese encarte, alcancé a pensar que era un cacho que me había salido en los sótanos del infierno”. Seguidamente, indicó que el otro vendaje se trata de una verruga o un lunar el cual en repetidas ocasiones se ha quemado con láser, pero a pesar de esto sigue saliendo sin importar el momento.

Finalmente, la bogotana indicó que está tranquila pues, esos no son problemas y ya logró superarlos. Asimismo, dejó en claro que tiene varios proyectos para este 2023 que la tienen emocionada, uno de ellos en compañía de su mamá. Aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por las preguntas con respecto a su salud e indicó que a todo hay que ponerle actitud y una buena cara.