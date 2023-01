“Nunca seré una del montón”: Alejandra Azcárate mostró la seguridad que se tiene y de arrogante no la bajan

Alejandra Azcárate es una reconocida actriz, presentadora y empresaria, quien ha hecho parte de algunas producciones del canal RCN, como lo son: ‘El último matrimonio feliz’, ‘Los tacones de Eva’, ‘Quién es la máscara’, entre otros. Aunque se ha visto envuelta en la polémica por la narcoavioneta en la que su esposo se vio involucrado esto no ha sido impedimento para que siga adelante con cada uno de sus proyectos.

Si bien, a la bogotana se le vio ausente de las redes sociales, volvió y hasta le responde los malos comentarios a los internautas. Recientemente, apareció en su cuenta de Tiktok indicando que ella nunca podrá ser una mujer del motón, pues según ella funciona como el aceite de oliva con el balsámico, aunque se integra nunca podrá se podrá mezclar.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en especial el que fue respondido por Azcárate, quien indicó que este tipo de declaraciones se dan sencillamente desde personas arrogantes y este es el principal motivo por el que no se le cae bien a algunas personas. Ante sus declaraciones la actriz indicó: “La seguridad no tiene nada que ver con la arrogancia”.

Sin embargo, la polémica no terminó allí, pues no bajaron su actitud de poco empática e incluso aseguraron que no es la primera vez que muestras este tipo de actitudes a través de sus redes sociales: “A simple vista te ves más arrogante que segura”, escribió un usuario. Por otra parte, hubo quienes también defendieron a Alejandra, ya que, indican que es difícil conseguir esta confianza y seguridad en todos los aspectos de la vida, como ella lo deja ver.

Y es que estas no fueron las únicas declaraciones que dio y generaron revuelo, pero esta vez lo hice a través de cuenta de Instagram. Pues, reveló varios detalles de la relación con su mamá, Alejandra indicó que hablaba estrictamente lo necesario con ella, pues se cansó de las constantes peleas que tenían. Azcárate enfatizó que sentía que ella no la entendía y sus proyectos estaban de otro lado a lo que su progenitora deseaba.

Sin embargo, esta situación tuvo solución años más tardes cuando pasó su etapa de adolescencia, pues logró entenderla un poco más y teniendo en cuenta que cada una de las decisiones que tenían eran por su bien. Y ahora piensa que hubiera pasado si hace unos años dejará de lado sus pensamientos y siguiera aquellos consejos de su mamá.