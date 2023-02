“Me trataron como una delincuente”: lo que padeció Nina Caicedo durante su retención en México

La reconocida actriz, Nina Caicedo, quien ha trabajado para producciones como ‘Enfermeras’, ‘La esclava blanca’, ‘Azúcar’ y ‘La Niña’, le narró a RCN Noticias desde el Aeropuerto El Dorado, los momentos de angustia que pasó al ser retenida en Cancún, México, este viernes 3 de febrero.

Señaló que ella estaba tranquila, hasta que la encerraron “en un espacio horrible. Creen que los que estamos allí somos delincuentes”.

La también gestora cultural y productora teatral, dice que alcanzó a comunicarse con su papá antes de ser llevada y contarle lo que estaba pasando.

Sin embargo, una vez detenida, no tuvo a derecho a comunicarse con nadie, como las demás personas con las que compartió por algunas horas. “No podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala”.

Respecto al trato que recibió, dijo que fue inhumano. “No me habían dado ni comida, el trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”.

Sobre el lugar donde pasó varias horas hasta lograr regresar a Colombia, este mismo viernes a las 10pm, mencionó que estaba, “lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban dos o tres días. Ahí me preocupé”.

Finalmente, la actriz mencionó que no tiene en claro las razones de su detención, pues solo le dijeron que tenía “una alerta”. Por lo que “lo primero es tranquilizarme y pensar que se puede hacer”, frente al proceso.

No es la primera que los colombianos sufren por discriminación o han sido retenidos en aeropuertos en México.

Según Migración Colombia en 2022 más de 21.819 colombianos han sido devueltos desde el aeropuerto Benito Juárez del DF hasta el Dorado, una cifra completamente desproporcionada si se tiene en cuenta que en el 2021 esta cifra fue de 5.238.

Acuerdo para viajeros entre Colombia y México

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre de 2022 la Cancillería expidió un “Comunicado conjunto Colombia - México”, en donde se mencionan los puntos más relevantes para los viajeros y en los que se deja constancia por escrito de las estrategias y compromisos a los que los países se hacen responsables.

En el mismo se puede leer apartes como “la autoridad migratoria mexicana mantendrá en condiciones adecuadas las salas de inadmisiones”; y “El Gobierno de México garantizará a los viajeros colombianos sujetos a segunda revisión y/o inadmisión, el derecho a comunicarse telefónicamente con sus familiares y con el respectivo Consulado de Colombia”.

Además el gobierno mexicano se comprometió a notificar oportunamente a las autoridades colombianas sobre los procesos de inadmisión en los casos particulares que los colombianos así lo soliciten, además de hacer seguimiento debido a las quejas interpuestas por los colombianos que se han sentido maltratados por el proceder de las autoridades mexicanas.