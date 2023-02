Hasta tiene sus trenzas: Snoop Dogg encontró a su doble en Colombia y lo compartió en su Instagram

No es la primera vez que el rapero estadounidense, Snoop Dogg, encuentra a su doble casi exacto. La diferencia, es que esta vez, se encuentra en Colombia.

A través de sus redes sociales, compartió el video que fue tomado por un conductor el pasado 10 de enero, al notar que el limpiavidrios era muy parecido al artista.

Rasgos como su tono de piel morena, el mismo bigote y hasta las trenzas, no pasaron desapercibido a @freuhernandez7, quien compartió la grabación a través de su cuenta de TikTok.

Sin embargo, un usuario etiquetó al cantante y no fue hasta ese momento en que la publicación se volvió viral. A tal punto, que Snoop Dogg, lo compartió este 3 de febrero en su cuenta de Instagram, junto con el comentario “Doop Snogg 😂”.

Con más de 1,3 millones me gusta y 32 mil comentarios, seguidores no pasaron desapercibida la publicación.

“Before He got his Super Powers!!!!! Keep It Moving!!!!!”. “Bruh. Snoop in the 213 Universe!!!!! Keep It Moving!!!!!”. “Ali Express Snoop”. “El Snoop Dogg Caleño! De Cali para el mundo. Se va emocionar cuando sepa que lo subió a su Instagram el original Snoop Dogg. 🔥”.