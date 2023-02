A Kaleth Morales no lo dejan descansar en paz: su papá pidió que paren de profanar su tumba

Hace 18 años, el prometedor músico vallenato, Kaleth Morales, falleció en un trágico accidente de tránsito.

Aunque sus canciones marcaron generaciones que aún lo siguen escuchando, su papá, el también compositor y artista, no está tranquilo, pues la tumba de su hijo ha sido profanada hasta cuatro veces.

Así lo denunció Miguel Morales, en entrevista con La Red Caracol. “Nosotros venimos cada 8 o 15 días. Le hablo y le digo que lo amo mucho. Pero mire como está, destruida, se llevaron su fotografía. Hasta se roban las flores. Me contaban que había gente que se montaba encima de la tumba”.

El cuerpo de Kaleth, permanece en el cementerio Ecce Homo, Valledupar, donde también fueron enterrados grandes cantantes como, Martín Elías o Diomedes Díaz.

“Yo como padre sufro esas consecuencias. Esta es la cuarta vez que se manda a arreglar. Yo todo se lo dejo a Dios. (Pienso) trasladar a Kaleth a un osario porque ya estamos cansados de estas cosas”, señaló Morales.

Además, le envío un mensaje al cementerio para que refuercen la seguridad y a los fanáticos que visitan la tumba, tengan mayor consciencia y respeto. “Les pido que tengan cuidado”.

Miguel Morales sigo recordando a su hijo con gran amor. Él, dice, fue quién le enseñó a cambiar su carácter “militar” y “demostrar más amor”, por lo que llora al recordar esas noches en que llegaba de gira y no compartía con sus hijos.

“Venía de conciertos y era a dormir. Que no me molestaran nadie. No tenía amor. Y a veces siento que Kaleth se fue con esa necesidad, de que lo amara. De que lo quisiera. Y hoy, con mis otros hijos, me reboto dándoles amor, porque estaba en deuda”.