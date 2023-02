Marbelle ‘se quebró’ tras presentación de Junior Bolívar, estaba tan afectada que casi no puede hablar

Marbelle es una de las personalidades del espectáculo más seguidas en Colombia, nadie puede negar que la nacida en Buenaventura tiene un talento musical impresionante, actualmente la artista está como mentora en el reality ‘La Descarga’ y ahí ha demostrado que ningún género musical le queda grande y que su lugar en el top de las mejores voces femeninas del país no es en vano.

En el reality la conocida en algún momento como ‘la reina de la tecnocarrilera’, ha mostrado su sensibilidad y en más de una ocasión ha compatido historias sobre momentos de su vida que han sido complejos, también ha llorado viendo las diferentes presentaciones de los participantes. Auqnue se suele tener la imagen de la artista como alguien fuerte y que no deja ver su interior, en el programa ha mostrado todo lo contrario.

En esta ocasión el momento de gran sensibilidad se dio tras la presentación de Junior Bolívar, quien cantó ‘Ya lo sé que tú te vas’, un tema que sería conocido por el talentoso cantautor mexicano Juan Gabriel. El joven artista se entregó totalmente en el escenario y con gran pasión hizo que tanto los mentores, sus compañeros, asistentes al set y seguro los millones de televidentes se emocionaran con su interpretación cargada de melancolía.

Al terminar la presentación Marbelle entre lágrimas le expresó al participante “yo te quiero decir algo, mi artista favorito siempre fue Juan Gabriel, y quiero decirte que pensé que era al único que me gustaba escucharle esa canción y uff eres increíble ... eres brutal, es una canción tan de él, tan difícil y con una carga emocional, tan brava, que la verdad cuando empezó el primer acorde dije, no voy a aguantar lo que viene y definitivamente no lo aguanté”, sentenció la mentora.