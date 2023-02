María Nelfi no pudo más con la presión de La Descarga y decidió abandonar la competencia

La Descarga en su nueva etapa ha generado que la audiencia aumente considerablemente gracias a que han incluído en el reality el tema de la convivencia, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. Desde que el programa reinició luego del tiempo que estuvo fuera del aire en diciembre el ambiente ha estado tensionante en la casa en donde se encuentran los artistas.

María Nelfi ha sido una de las participantes que desde que se encontrabana en la etapa de audiciones siempre deslumbró con su talento, los mentores elogiaron la capacidad que tiene la mujer mayor, al tener tanta fortaleza a pesar de los momentos complejos que le ha tocado pasar en la vida, sus enfermedades y la avanzada edad que tiene comparada con los otros participantes, que en su mayoría son muy jóvenes.

Un momento que fue decisivo

En la más reciente presentación de Doña Nelfi a finales de enero ocurrió un hecho que la dejó muy triste, y es que cuando estaba cantando la ranchera ‘Cuando vivas conmigo’, se le olvidó una parte de la letra, ella con profesionalismo siguió con su presentación, pero más adelante volvió a sucederle lo mismo, además su voz se escuchaba afectada, ante el hecho ella solo atinó a presentar disculpas por su presentación y se le vio muy afectada.

En el programa del primero de febrero no aguantó más, y con mucha tristeza le dijo a Maía su mentora que ella se quería ir, estuvieron un rato hablando y luego ya con todo el grupo la mujer mayor les dio un discurso a sus compañeros: “No me siento con fuerzas para continuar en el grupo y yo quiero retirarme muchachos, es que estoy cansada, le fallé a ella (Maía) ella confió en mí desde que me vio y eso no es justo ... los amo, los quiero mucho, y yo donde quiera que esté siempre tendrán ustedes mi bendición y mi cariño, nos vemos en el camino y que mi dios me los bendiga” les dijo a los integrantes del equipo rosa, mientras ellos lloraban y le repetían cuanto la quieren y al valoran en su vidas.