“He tenido malos pensamientos”: ‘Epa Colombia’ apareció dando fuertes declaraciones

‘Epa Colombia’ ha generado mucha incertidumbre en redes sociales debido a que últimamente no ha subido contenido. Daneidy ha sido blanco de muchas críticas, desde que apareció en dicho video que la hizo famosa. Pasan los años y la empresaria genera diferentes polémicas desde entonces.

Casi que siempre, cuando ella aparece en videos, luce bastante radiante y feliz, sobre todo porque siempre le pasan cosas tan graciosas, que las transmite a través de sus videos.

Sin embargo, algunos seguidores se sienten un poco preocupados sobre ella, pues apareció luego de cierto tiempo, con gafas oscuras, con el cabello recogido y con la cabeza abajo.

“Me pierdo, vuelvo. Tu vieras todo lo que me pasa. Me pasa tanto que yo no quiero seguir este 2023 con lo mismo y en las mismas. No sé, amiga, es que últimamente he tenido muy malos pensamientos y aparte de malos pensamientos, como que no puedo dormir, me siento cansada, triste, aburrida”

“Obvio, yo estoy leyendo la biblia y yendo a la iglesia, pero amigas, es algo fuerte que siento dentro de mí. Yo lo tenía que decir, porque yo tengo una chispa increíble. Aparte de eso, la gente me dice que no soy la misma de antes, que he cambiado un monto, que me apagué y que hasta que soy quebrada, peor gracias a Dios no es eso”

Fueron las palabras de ‘Epa’, quien terminó diciendo que no quería sentirse de esa forma y que ella lucha por no dejarse llevar con sus cargas.

En redes sociales se leen bastantes comentarios respecto a que ella solamente quiere llamar la atención o tratar de vender sus productos de otra forma a la que está acostumbrada: dando pesar.