Epa Colombia se bajó el short para echarle vainazo a Yina Calderón mostrando las nalgas

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es una de las generadoras de contenidos más seguidas del país, desde que se dio a conocer con su apoyo a la Selección Colombia, al ritmo de “epa epa Colombia”, de donde tomó su nombre, la bogotana ha sabido mantenerse en el mundo del espectáculo, aunque en muchas ocasiones por las polémicas que ocasiona.

Aunque hay muchas personas que la critican, también son muchos los que la apoyan y esto ha hecho que su popularidad crezca de forma impresionante, lo que Daneidy ha sabido aprovechar creando su empresa de keratinas, un negocio que cada vez es más usual ver en diferentes salones de belleza del país, esto junto con las campañas publicitarias para la que la contratan le han generado unas grandes ganancias.

Epa Colombia vs Yina Calderón

Desde hace ya varios años se conoce que las dos generadoras de contenidos no tienen una buena relación y constantemente se atacan de forma pública en sus correspondientes redes sociales, en donde suelen enviarse ‘vainazos’. Aunque hay algo que las hace bastante parecidas, además de sus constantes polemicas y escándalos y es que han pasado por varios procedimientos estéticos, motivo por el cual tienden a ser comparadas.

Recientemente ‘Epa’ subió un video a su cuenta de Instagram hablando de sus nalgas haciendo referencia a que ahora se le ven más grandes en comparación a hace unos años, al igual que sus caderas, pero como no quería que quedaran dudas la mujer se bajó los shorts para mostrar los cambios y aprovechó para lanzarle un ‘vainazo’ a Yina “ya no me voy a tocar más o quedo como ... no se ataque amiga, no se ataque”, se le escucha decir.