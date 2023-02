Carla Giraldo apareció en ‘Día a Día’ y confesó cómo bajó de peso

Carla Giraldo duró siendo tendencia todas las noches, mientras estuvo presente en MasterChef. Para bien o para mal, todos los espectadores tenían opiniones sobre ella. Gracias a su talento para la cocina, logró llevarse el millonario premio y según lo que contó en redes sociales, eso le ayudó para que se mantuviera más activa en su propio restaurante.

Ahora que ha pasado más de un año en el que Carla salió como ganadora del programa, se ha dedicado a su familia, su restaurante y a crear contenido digital. A pesar de que muchos la siguen en sus redes sociales, algunos se han sorprendido al verla tan diferente desde que salió de la competencia.

En ‘Día a Día’, la actriz llegó para recodar todo lo que ha vivido en su carrera en la televisión, sus inicios, su familia, pero los presentadores no dejaron pasar por alto lo diferente que se veía, pues lucía mucho más delgada desde la última aparición en televisión.

Carla Giraldo confesó cómo bajó de peso en ‘Día a Día’

Carla no desaprovechó el momento para confirmar que, efectivamente, lucía más delgada y estaba más buena que nunca.

En esto, confesó que tuvo mucha ayuda, “Llegó un programa donde tenía que seguir comiendo y me pone feliz hacerlo y ya no paraba, desayunaba dos veces, almorzaba tres y así. Busque ayuda, comí algo que no debía y subí 20 kilos más, entonces dije, ‘tengo que hacer algo conmigo y mi ansiedad’ y busque ayuda con un buen doctor y ahí ya me fui con un tratamiento médico y ahora estoy así”

Además de eso, confesó que afortunadamente nunca se sintió mal con su cuerpo ni nunca rechazó su cuerpo cuando se veía en el espejo.

Y es que, a pesar de que mucho salieron del programa sin quererla en lo más mínimo, la actriz ha demostrado que se comporta de una manera completamente diferente en su vida normal. De hecho, una de sus últimas creaciones para redes sociales, ha sido el cocinar con diferentes famosos en su cocina, aprendiendo y disfrutando de los conocimientos de los demás.