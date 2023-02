Mary Méndez ha revelado cuál ha sido el propósito que se prometió, pero que no ha logrado

Mary Méndez tiene una línea de comida fit, más un perfil lleno de tips de ejercicio, precisamente porque todo el mundo sabe que lleva años y años con hábitos alimenticios bien detallados, más una alimentación muy sana. Viendo un perfil como el que tiene la presentadora, sería ilógico pensar que le queda grande algo, pero lo cierto es que hay una cosa que sí y es esta que reveló.

Sin duda alguna, una de las cosas que Mary pretende enseñarle a sus seguidores, es que no hay excusa para nada, pues todo lo que el ser humano se propone, puede hacerlo. Y es que además de dar noticias de entretenimiento, Mary cuenta con una comunidad bastante grande que la sigue por la forma en la que dice las cosas, precisamente porque su energía es arrolladora.

Ahora, en medio de las redes sociales, la presentadora confesó que se ha hecho varios propósitos para el 2023, pero una de las cosas que no ha logrado, es lograr dejar de ser tan puntual en las citas.

Bien se sabe que los colombianos no son destacados por, precisamente, ser los más puntuales, cosa que les cuesta algunos, pues generalmente les toca esperar a la otra persona.

En la foto que publicó Mary, la presentadora se veía en una silla esperando y esperando, con el comentario “me propuse no ser tan puntual, pero aún no lo he logrado”

En redes sociales se leían comentarios sobre que la puntualidad era una virtud, pero sin duda, era mal apreciada cuando se daba con personas que no lo eran tanto. Con la disciplina que tiene Mary, es más posible que no deje de ser puntual, a que sí lo haga.