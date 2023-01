Mary Méndez, aparte de darse a conocer y hablar de noticias varias tanto nacionales como internacionales en ‘La Red’, también es muy activa en sus redes sociales, sobre todo cuando son temas y noticias tan impactantes como estas. El caso de Valentina Trespalacios ha conmocionado a todo el país y Mary Méndez no perdió la oportunidad para hablar del tema.

Lea también: Critican a Daniel Arenas por besarse con otra presentadora, teniendo a Daniella Álvarez

Se han sabido nuevos detalles de la muerte de la Dj y cada detalle son más escabrosos que los anteriores, pues ‘La Revista Semana’ publicó una serie de videos en donde se mostraba la salida de Poules con el cuerpo sin vida de Valentina en una maleta, subido en un carrito de mercado que el hombre utilizó.

Mary Méndez habló del caso de Valentina Trespalacios y lo peligroso de conocer extranjeros

Ante esto, Mary no pudo evitar pensar con tristeza en Valentina y en todas las mujeres que están constantemente en peligro por estar en contacto con hombres extranjeros:

“Estoy leyendo el caso de Valentina y no puedo creer como un ser humano hace esto. He seguido el caso, pero ya ver a este man metiendo una maleta en donde la tenía a ella, que la acababa de asesinar, y cómo la metía en la maleta y cómo la cogía y la metía en el baúl del carro”.

Lea también: Yina Calderón decidió tomar dura decisión con una de sus cicatrices más grandes

“¡No, no, no, a mí esto me tiene consternada! Una vez más les digo lo que le digo a mis amigas: ojo con esas aplicaciones y con esos gringos, mejor, esos extranjeros, que vienen acá, que uno ni conoce, ni sabe de donde viene, ni sus antecedentes, ninguna manera de averiguar. No solo extranjeros, los mismos de acá. Yo estoy consternada con este caso, pobres papás, pobres hermanos, pobrecita ella lo que tuvo que haber vivido. Qué horror, ampáranos” terminó por decir la presentadora.