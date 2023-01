Melissa Martínez hizo cambio de look y se llevó elogios por lo radiante que se ve

Melissa Martínez ha salido en sus redes sociales muy sonriente y feliz con la vida que tiene ahora. A pesar de que una separación nunca es fácil, Melissa ha sabido llevarlo, por lo menos públicamente, teniendo en cuenta que Matías ya tiene nueva novia y hasta pasó fechas especiales con ella. Parte de cerrar un ciclo, es el cambio de looks y parece que este le quedó tan bien, que solamente recibió elogios.

Lea también: Mary Méndez habló del caso de Valentina Trespalacios y lo peligroso de conocer extranjeros

Sin duda, muchos en redes sociales comentan que Matías perdió al amor de su vida y a una mujer que probablemente no encontrará tan fácil. Sin embargo, no es un tema que desvele a Melissa, por lo que se supone de lo que publica en sus redes sociales. Ella está enfocada en su trabajo y prueba de lo radiante que se encuentra ahorita, fue su cambio look que le generó muchas reacciones y piropos en redes sociales.

Melissa compartió un video haciendo una prueba de color con una foto en su cabello. Se lo puso negro, rojo, y el naranja estuvo a punto de terminar de convencerla, pero se dio cuenta de que el rubio era lo suyo, así que decidió ponerse un tono más arriba del que ya tenía y lo mostró posanndo, sonriendo, haciendo caras, etc.

Lea también: Critican a Daniel Arenas por besarse con otra presentadora, teniendo a Daniella Álvarez

Obviamente, los seguidores de la periodista enloquecieron con lo bonita que se veía y empezaron a comentarle varios piropos en la publicación:

“Ese pelo negro te queda divino también” “Todos te quedan regios” “Estactaculaarrrr amiga. Amo como te quedó. Brilllaaas” “100.000 veces divinaaaaa” “Divina entre las divinas” “Divina y todos se te veían bellos” fueron algunos de los comentarios de usuarios enamorados y encantados por su cabello.