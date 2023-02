“Lo que tengo que aguantar”: Jessica Cediel desarmó a sus haters mostrándose al natural

Jessica Cediel le demostró a sus seguidores de qué está hecha al mostrarse al natural en sus historias de Instagram, dejando ver que es una mujer que va más allá de las ayudas estéticas y digitales, y que su apariencia no depende de otros factores. También aprovechó para desahogarse de todos los comentarios negativos que ha estado recibiendo los últimos días.

La colombiana suele utilizar su cuenta de Instagram para compartirle a sus seguidores varios detalles de su vida, desde aspectos de trabajo y videos detrás de cámara de ‘La Descarga’, hasta otros momentos más personales de su rutina diaria, además de rondas de preguntas.

Y si bien la joven suele encantar a sus fanáticos con este tipo de publicaciones, hay algunos usuarios de Instagram que, según ella, están dedicados a enviarle mensajes incómodos a través de las plataformas digitales, en especial en los últimos días donde ha compartido un nuevo look gracias a unos lentes de contacto azules.

En sus historias recientes, Jessica Cediel le comentó a sus seguidores que le han estado llegando mensajes sobre su aspecto, comentándole que parece “búlgara” y “rusa”, pero también agregó que sus detractores se han hecho presentes: “los haters que no pueden faltar, obviamente las viejas feas sin vida y envidiosas, están diciendo que esto, vean, miren que no se me deforma nada. Esto no es un filtro, esta es mi carita”.

En el clip, le comprobó a sus seguidores al hacer un acercamiento y al mover su dedo alrededor de su rostro que no se trataba de ninguna ayuda digital, sino de su físico natural.

Pero Jessica Cediel no se quedó contenta con demostrar que su rostro no tenía filtros, sino que también aprovechó la oportunidad para dejarle saber a sus seguidores y a sus haters que su cabello también es completamente natural, sin contar con ningún tipo de extensiones o ayudas digitales.

“Me quité la gorra para que vean que este es mi cabello porque entonces, a lo bien, también van a decir que tengo peluca, y no tengo peluca”, confirmó la joven mientras su sobrina manipulaba su melena para comprobar que no tuviera extensiones.