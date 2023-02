“Es difícil hablarlo y sentirlo”: Alexandra Restrepo contó en ‘Día a Día’ los complejos momentos que vive

‘Día a Día’ se ha destacado por ser uno de los programas más vistos en las mañanas por los televidentes, teniendo en cuenta cada uno de los invitados que llegan a ser parte de este. El matutino este 1 de febrero tuvo como primera invitada a la humorista, actriz e imitadora, en donde relató cómo ha sido su papel en ‘Los Briceño’ y cuáles serán sus nuevos proyectos.

En medio de la situación reveló que su tío falleció, quien era la cabeza de su familia, ya que hace algunos años perdió a sus padres. Si bien, la actriz aseguró que no pensaba hablar de esto y tampoco lo quería los presentadores le dieron la confianza de contar lo que ha tenido que atravesar. Restrepo aseguró que él murió hace dos semanas a causa de una bacteria y esta noticia ha sido un balde de agua para ella.

Y es que esta compleja situación hizo exacerbar sus síntomas de depresión. Alexandra en medio de su relato aseguró que aún existe un tabú muy fuerte frente a este tema, pues pensaba sobre su rol en la actuación. Pero, aprovechó para contar su historia y que quienes se encuentren en esta misma situación puedan buscar ayuda de un especialista. La actriz cuando atraviesa por estos momentos le pide a Dios calma para afrontar los complejos síntomas que se presentan.

Asimismo, aseguró que al verse al espejo creía que estaba bien, pero un día su esposo le pidió subirse al carro y fue allí, donde recibió ayuda por parte de especialistas, quienes le permitieron recobrar su tranquilidad y poder seguir con su vida como de costumbre. Ahora, entiende el daño que se hizo que por aquel momento no le visualizaba de esta forma, pues agregó que no tenía en cuenta cómo afecta a los familiares: “no me imagino el sufrimiento que le causé a mi hija y a mi esposo”.

Seguidamente, Alexandra aseguró que no es algo fácil de asimilar y llevar. Pues, cuando tiene que suministrarse gotas de ‘Rescate’, significa estar “drogado” todo el día. Pero, enfatizó que todo es un proceso en el que hay que buscar ver las cosas bonitas que tiene la vida, siendo esta una lucha diaria.

Además, reveló que uno de sus consejos al comenzar el día es tender la cama sin importar que tantas ocupaciones tenga, pues esto tiene un gran significado aunque parezca una simple tarea. Finalmente, la actriz agregó que nunca fue fácil hablarlo y estaba tratando de no llorar, ya que no esperaba que su invitación se tornara a un tema tan delicado como este.