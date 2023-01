“Te extraño”: Lincoln Palomeque recordó sentido momento y reveló detalles desconocidos de su vida

Lincoln Palomeque es un reconocido actor quien se ha dado a conocer en diferentes producciones, tales como: ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Padres e hijos’, ‘Café con aroma de mujer’, entre otras. Su talento también, lo ha llevado a ser parte de varias telenovelas internacionales, las cuales son una de las más vistas en algunas plataformas de streaming.

Aunque algunos meses se conoció su separación con la presentadora Carolina Cruz, a Palomeque se le ha visto enfocado en sus proyectos labores, buscando mantenerse activo física y mentalmente. En los últimos días, se la ha visto compartiendo con sus dos hijos, Matías y Salvador teniendo en cuenta que su expareja se encontraba siendo parte de una labor social en una de las playas más importantes de Colombia.

Le puede gustar: Carolina Cruz mostró el hombre con el que se prometió disfrutarse y quererse muchísimo este 2023

Palomeque suele ser muy activo en sus redes sociales y suele compartir algunos de los recorridos que tiene por la ciudad en medio de esto aprovechó para hacer una confesión. El actor publicó una imagen de un edificio en Bogotá, aunque se pensó que esta era un conjunto residencial como cualquier otro, segundos más tarde relató que este le traía muchos recuerdos de su infancia.

Pues, en aquel lugar fue donde vivió con su mamá durante varios años. Es decir, que este sitio no solo trajo consigo varios momentos de su niñez y de los amigos con quienes solía compartir sino que también cada una de las enseñanzas, risas y disgustos que tuvo con su progenitora en este edificio.

También puede leer: Lina Tejeiro relató la compleja situación que atravesó con su segunda cirugía de biopolímeros

Asimismo, no dudó en indicar que la extrañaba mucho. La señora Olga Saldoval falleció el 15 de julio del 2017 y fue uno de los dolores más fuertes que ha tenido que atravesar el actor en su vida. Sin embargo, no hay fecha que Lincoln no comparta una foto junta a ella destacando una de sus cualidades y dejando ver el irrepetible papel que tuvo en su vida.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde indican que Lincoln no solo mostró su humildad al compartir la vivienda en donde residió durante mucho tiempo sino que también, el amor que sigue intacta hacia su mamá.