‘Survivor La Isla De Los Famosos’: ¿Diana Gil sembró la discordia entre las Amazonas?

Desde su llegada de Colombia a la Republica Domínica específicamente entre Bayahibe y la isla Saona, la tribu de las Amazonas han sabido conservar las fuerzas, el ánimo y la entereza para enfrentarse a los retos de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’.

Hasta hace poco eran una de las tribus que mejor convivencia tenía, después de Espartos que sigue siendo su principal potencia, pero desde el último capitulo se han ido soltando algunos detalles que nadie dejó pasar desapercibidos.

Y es que Yina Rose, Sara Uribe, Margarita Reyes, Valentina Taguado, Marcela Reyes, Paola ‘Barbie’, Catalina Londoño y Diana Gil parecían vivir en armonía, pero esta última ya ha manifestado su intención de querer salir de la competencia.

“Diana venía quejándose mucho de que ella se quería ir, que estaba cansada, que ya no podía más. Todas le dijimos ‘Listo, si te quieres ir, nosotras te ayudamos para eso’” dijo Yina Rose y en efecto, días atrás Diana Gil había mostrado parte de su incomodidad, con una variación de carácter que puso a dudar a las demás.

En la prueba en la que tuvieron que competir por el segundo lugar con la tribu Koi, ellas son las que disfrutaron de un mejor desempeño a la hora de armar el rompecabezas, lugar en el que ya la tribu había acordado ponerla a ella para su salida. Pero la intención es que perdieran para así poder salir, sin embargo, ocurrió todo lo contrario, pues Diana Gil logró terminar el rompecabezas antes que Lina Real por Koi.

“Diana, tenías en tus manos el poder de perder, eso es lo que quieras. Y ‘armé el rompecabezas sin darme cuenta’” — Yina Rose

Para Diana Gil el límite al parecer había llegado, pero el contraste con lo ocurrido fue una ruptura en las Amazonas, ya que se había hablado otra cosa. De inmediato tras haber conseguido el logro empezó la división. En medio de las habladurías y los testimonios de los demás miembros de Amazonas reiteraron cuáles eran las intenciones de Diana.

“Diana, todas las noches y todas las mañanas se nos queja, nos ha llorado, nos ha dicho que se quiere ir. Ganó, entonces son cosas que como que uno a veces no entiende” — Paola ‘Barbie’

Por su parte Diana Gil contó cuál es su nuevo propósito en el programa. “Yo ya no voy a renunciar, cuando me he comido toda la miércoles que me he comido. Y lo que pasó hoy fue algo que me dejó con la boca abierta. Voy a jugar bien hasta que me tenga que ir”.