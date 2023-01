Así fue la discusión entre Lina y Tania en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Desde antes de la salida de Manuela Gómez antes del ataque de ansiedad y pensamientos suicidas que la obligaron a dejar la competencia, las cosas no han estado nada bien en la tribu Koi en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’.

Y es que Juan Carlos Arango, Tania Robledo, Juan Palau, Camilo Sánchez y en especial Lina Real y Leonardo Morán las diferencias se han hecho más que sentir, pues hasta ahora tienen a los participantes más débiles de la competencia.

En cada prueba la molestia se ha dejado sentir, pero no solo sobre la arena de la pista, sino en su playa correspondiente en el que la convivencia ha dejado más grietas que bases.

En el más reciente capitulo de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ quedó en evidencia el ADN de la tribu Koi, y es que a pesar del esfuerzo por lograr llevarse la inmunidad fueron derrotados por Espartos.

Luego que los hombres se retiraron con su premio a su playa, tanto Koi como Amazonas se tenían que volver a ver las caras para optar por el segundo puesto de inmunidad y mientras los equipos preparaban su nueva estrategias sucedió lo inevitables.

Peleas entre los miembros de Koi

Los roces entre el actor Juan Carlos Arango y el cantante Juan Palau se hicieron sentir con un juego de palabras que disgustó al otro. Pero cuando se pensaba que ya todo se había calmado surgió la hasta ahora discusión más álgida de la competencia.

“Decir las cosas no es una falta de respeto. Aquí el ambiente ya está tenso, como para volverlo más tenso” — Juan Palau

Ante el señalamiento de Juan Palau la actriz Tania Robledo decidió salir a defenderse, pues se les acusaba de no retener la suficiente agua para llenar el recipiente final que les garantizaría el paso a armar el rompecabezas y superar la prueba.

“Yo hago lo que puedo, ¿Si me entiendes? Aquí nadie es más que nadie hay que aclarar ante las cámaras, nadie es más que nadie por ser más fuerte” — Tania Robledo

Ante esto Lina Real lo tomó como una clara indirecta que la molestó, por lo que de inmediato le replicó “Ay a mí no me esté tirando con lo de fuerte que ya me tiene hasta la mierd… ya está, yo no te estoy diciendo nada, ni siquiera estoy hablando, aquí nadie es más que nadie, aquí todos estamos trabajando, si usted no trabaja eso es problema suyo”.

Pero los dimes y diretes siguieron mientras Lina Real mandaba a callar a Tania Robledo lo que terminó de enervar a la actriz y agregó una frase que terminó de molestar a Lina Real.

“Vaya a callar a su hija, a su familia, a mí no me venga a callar” — Tania Robledo

Luego Lina Real, quien se había levantado del lugar regresó para pedirle que con su hija no se meta, y ante esto Tania Robledo aseguró “No me voy a fracturar por eso”. Y esto pareció un presagio, porque minutos más tarde se cayó y se fracturó por lo que tuvo que ser atendida de emergencia y traslada a Bayahibe desde la isla Saona.