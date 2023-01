Con sangre en sus pies: Mary Méndez causó preocupación por incidente mientras salía a correr

Mary Méndez es una reconocida presentadora y empresaria, quien no solo ha llamado la atención por sus constantes declaraciones en el programa del que hace parte ya hace varios años ‘La Red’. También, por su presencia a través de las redes sociales, pues la samaria suele ser muy activa en estas, dejando ver algunos detalles de su vida y las rutinas que suele realizar.

En esta ocasión llamó la atención de sus seguidores al mostrar el incidente que tuvo mientras salía como de costumbre a correr en la capital, en medio de su recorrido dejó ver que su zapato se encontraba lleno de sangre. Ante la situación Méndez optó por no frenarse, sino, por el contrario, seguir con su entrenamiento. Teniendo en cuenta que se encontraba lejos de su casa y con la pinta predilecta para este ejercicio.

Y es que esta no sería la primera vez en que esto le sucede, pues aseguró que cuando no le sangra un pie le sangra el otro. El día de hoy fue el izquierdo, pero ayer presentó la misma situación e incluso se dio con el mismo pie. Mary aseguró: “No me duele, no me molesta, no me incomoda, pero me sangra”. Seguidamente, indicó que una de las cosas que más le molesta son sus tenis, los cuales adquirió exclusivamente para salir a trotar, teniendo en cuenta lo cómodos que son para esta labor.

Minutos más tarde, mostró cómo se encontraba su pie luego de lo ocurrido. Tanto su media como su zapato quedaron llenas de sangre e indicó que no estaba sucediendo nada del otro mundo. Luego apareció con luciendo otro ‘look’, en donde aprovechó el momento para agradecer por cada uno de los mensajes de apoyo y de preocupación que ha recibido, teniendo en cuenta las imágenes del incidente ocurrido.

Méndez recalcó que no siente dolor, pues si lo hubiese presentado lo habría hecho saber a través de sus redes sociales. Seguidamente, explicó que al correr uno de sus dedos llegaba a rozar con el otro, produciendo una herida en su pie. Lo cual no resulta ser para nada grave y por este motivo es que no suele detenerse y ‘pararse bolas’, ya que es una situación que todos han atravesado en algún punto de su vida.

Lo cierto es que la presentadora dejó claro que está mejor que nunca y que hechos como estos no suelen afectar su vida diaria. Resaltando que hacer ejercicio es una de sus más grandes pasiones, esto no solo por tener una salud física óptima, sino también, para hacer una catarsis con cada entrenamiento.

