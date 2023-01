Érika Zapata se ‘embaló' con reconocida empresa que la “trató como delicuente”

Érika Zapata es una reconocida periodista quien se ha destacado durante su paso por noticias Caracol. Aunque hace parte de este medio desde hace ya bastante tiempo fue en los últimos meses que llamó la atención de los televidentes y de los internautas. Siendo su carisma y peculiar forma de relatar cada uno de sus reportajes, sin dejar de lado, que también hace parte de ‘La finca de hoy’.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte no solo su trabajo sino que también, aquellas situaciones que atraviesa fuera de este. Y es que al parecer, los últimos días no han sido los mejores para ella y así lo dejó ver por medio de su cuenta de Twitter, dejando ver que disfruta tener una cercanía con sus seguidores y recibir algunos consejos sobre varios temas.

El primer hecho se dio por la ausencia de uno de sus compañeros, mostrando la tristeza que esta noticia le produjo. Pero, esta no ha sido la única situación, pues reveló que hace pocos días compró un celular con el fin de estar activa con sus seguidores y estar al pendiente de cada situación que se puede presentar en medio de su labor, pues el que tenía sufrió algunos golpes y fue imposible que volviera a funcionar.

Sin embargo, esta nueva adquisición no tuvo el resultado que ella esperaba. Zapata aseguró que en menos de ocho días, el teléfono comenzó a presentar varias fallas y hasta sus seguidores le indicaron que le hacía falta un buen baño de ruda. Ante sus declaraciones sus seguidores no dudaron en referirse al tema asegurando que estos no resultan ser los mejores días para la periodista, pero todo tiene solución y tan solo deberá pedir la garantía del producto.

Luego de la serie de comentarios recibidos, la periodista indicó que estaba muy triste y solo le pedía misericordia a Dios, ya que se sentían confundida y no sabía que camino debía escoger. Horas más tarde y al parecer, bastante molesta aseguró que en varios ocasiones cuando se iba a comprar un celular quienes atendían el lugar suelen tratar a los clientes como un rey.

Pero, cuando existe una reclamación o un daño al respecto, resultan tratando a la persona como si fuera un delincuente. Como era de esperarse varios de sus seguidores le pidieron tomar esta situación para diseñar otro de sus reportajes y dejar en claro las deficiencias que se tienen sobre las garantías en Colombia.