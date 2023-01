Álvaro González ‘El profe’ fue desvinculado de Radiónica tras presuntas denuncias de acoso

A través de un corto comunicado RTVC dio a conocer que Álvaro González más conocido como ‘El Profe’ no le volverán a renovar el contrato en Radiónica. Esta decisión se tomó después de publicadas las presuntas denuncias de acoso en el medio Volcánicas. El comunicado afirma que su desvinculación se debe al seguimiento del reglamento interno de la entidad.

“De acuerdo con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y, en particular en los contratos laborales de los trabajadores oficiales de planta, RTVC, sistema de medios públicos, no renovará el contrato laboral de Álvaro González Villamarín, quien se desempañaba como director de la emisora Radiónica y se encuentra en licencia no remunerada desde el 5 de diciembre de 2022″.

Álvaro González ‘El profe’ fue desvinculado de Radiónica tras denuncias de acoso

Y agregaron que “dando cumplimiento a la figura de plazo presuntivo consagrada en los contratos de los trabajadores oficiales, la finalización del vínculo contractual entre RTVC y Álvaro González se hará efectiva al finalizar el sábado 11 de febrero de 2023″.

Por el momento, la dirección de Radiónica continua a cargo de la Subgerente de Radio, Dora Brausin.

También puede leer: Simona Sánchez se pronunció sobre denuncias de acoso en RTVC y Radiónica

Denuncias de acoso sexual en Radiónica

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre de 2022 Volcánicas publicó una denuncia de la locutora y productora de podcast colombiana, Laura Ubaté. En su texto presentaba un caso de acoso del que fue víctima en 2018, presuntamente por parte de Juan Felipe Reyes, para entonces compañero suyo en la subgerencia de Radio de RTVC.

Con base en esa denuncia Volcánicas entrevistó a Juan Felipe Reyes, a Dora Brausin, subgerente de Radio de RTVC, y a Álvaro González Villamarín, ‘El profe,’ director de la emisora Radiónica, con el fin de que presentaran su versión.

Durante el reportaje alrededor de nueve mujeres entrevistadas afirmaron haber recibido mensajes solicitando fotos y encuentros con algunos de los locutores de Radiónica y denunciando comportamientos inapropiados hacía ellas.

“Eso también le ocurrió a Juana, que tenía 17 años cuando presuntamente comenzó a recibir textos de ‘El profe’ en sus mensajes directos de Instagram en el 2019, según el relato de Juana, ella cumplió la mayoría de edad en el transcurso de esta conversación que mantuvieron por cerca de un año. De acuerdo con este testimonio, si bien nunca accedió a ir a la casa de ‘El profe’, varias veces la invitó, también le pedía con un lenguaje empalagoso y halagador fotos explícitas y le preguntaba si quería fotos de él. Juana cuenta que dentro de la conversación, Álvaro González le pidió una foto de su cédula para comprobar su edad”, se lee en uno de los testimonios publicados por Volcánicas.

Lea también: “Sacó su miembro y se empezó a masturbar”: Ciclista deportiva denuncia abuso tras salir a rodar