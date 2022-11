Simona Sánchez se pronunció sobre denuncias de acoso en RTVC y Radiónica

Simona Sánchez una de las caras más visibles de RTVC y Radiónica se pronunció sobre los casos de acoso y de abuso de poder denunciados por varias de sus compañeras dentro del sistema de medios públicos del país.

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre Volcánicas publicó una denuncia de la locutora y productora de podcast colombiana, Laura Ubaté. En su texto presentaba un caso de acoso del que fue víctima en 2018, presuntamente por parte de Juan Felipe Reyes, para entonces compañero suyo en la subgerencia de Radio de RTVC.

Con base en esa denuncia Volcánicas entrevistó a Juan Felipe Reyes, a Dora Brausin, subgerente de Radio de RTVC, y a Álvaro González Villamarín, ‘El profe,’ director de la emisora Radiónica, con el fin de que presentaran su versión.

Durante el reportaje alrededor de nueve mujeres entrevistadas afirmaron haber recibido mensajes solicitando fotos y encuentros con algunos de los locutores de Radiónica y denunciando comportamientos inapropiados hacía ellas.

“Eso también le ocurrió a Juana, que tenía 17 años cuando presuntamente comenzó a recibir textos de ‘El profe’ en sus mensajes directos de Instagram en el 2019, según el relato de Juana, ella cumplió la mayoría de edad en el transcurso de esta conversación que mantuvieron por cerca de un año. De acuerdo con este testimonio, si bien nunca accedió a ir a la casa de ‘El profe’, varias veces la invitó, también le pedía con un lenguaje empalagoso y halagador fotos explícitas y le preguntaba si quería fotos de él. Juana cuenta que dentro de la conversación, Álvaro González le pidió una foto de su cédula para comprobar su edad”, se lee en uno de los testimonios publicados por Volcánicas.

Lea también: “Sacó su miembro y se empezó a masturbar”: Ciclista deportiva denuncia abuso tras salir a rodar

Simona Sánchez se pronunció sobre denuncias acoso en RTVC y Radiónica

Ante la avalancha de reacciones en redes y denuncias, Simona Sánchez una de las voces más reconocidas de esta emisora se pronunció con un comunicado sobre los casos.

“Con relación a las recientes denuncias publicadas a través de la Revista Volcánicas que involucran a diferentes miembros del equipo de la Subgerencia de Radio de RTVC, de Radiónica y específicamente hacia el director de la emisora comunico lo siguiente:

1.Rechazo radicalmente cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres. Apoyaré siempre a cada una de las víctimas. Y en este caso, apoyo al 100% a las que deciden denunciar y alzar la voz.

2. No es mi responsabilidad responder por las acciones cometidas por hombres.

3.Ninguna de las acciones cometidas por los hombres señalados me representa. Ni la apoyo, encubro, ni justifico. Las rechazo rotundamente y solicito de manera urgente que quienes lideren las instituciones tomen cartas en el asunto.

4. Desde hace aproximadamente dos semanas y media finalizó mi contrato de prestación de servicios con RTVC.

Llevo 10 años vinculada a la institución bajo esa modalidad y ante las nuevas evidencias publicadas y la denuncia presentada por mi ex compañera de trabajo Laura Ubaté y la manera de proceder ante dichas denuncias por parte de la institución y los implicados (que rechacé en ese momento al interior de la emisora y en mis redes sociales) he decidido no volver a firmar contrato con la emisora hasta que se tomen acciones contundentes con relación a las denuncias.

5. Me duele profundamente cada uno de los testimonios compartidos, me duele infinitamente que todo un equipo que durante años le ha apostado al ejercicio de la Radio Pública esté ahora siendo acribillado por acciones específicas de unos pocos, me duele y me llena de rabia el silencio, el institucional y el personal, el no tomar cartas en el asunto, el no asumir, reconocer y ofrecer reparación. Y que ese silencio sea tan ensordecedor

Me duele muchísimo lo que están viviendo cada unx de mis compañerxs de la emisora que no tienen absolutamente nada que ver con la denuncia. Periodistas y personas a quienes admiro y quiero mucho

Deseo que se tomen medidas drásticas y que la emisora siga con su compromiso y misión más fuerte que nunca después de eso, porque Radiónica no es de una persona, es radio pública, es de todxs y cada unx de ustedes y nosotrxs”.

Lea también: El transporte público no es un lugar seguro para las mujeres en Bogotá: ¿Qué hacer para mejorarlo?

De inmediato Laura Ubaté una de las denunciantes agradeció a Simona por su solidaridad con los casos.

“Muchas gracias a Simona, que me apoyó desde el primer día que decidí hablar y que ha pedido activamente espacios libres de violencia de género antes y después de lo reportado. Es gracias a ella que muchos oyentes amamos la radio pública. Es momento de rodearla también”.