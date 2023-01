¿Quién le terminó a quién? Juan Duque habló de su ruptura con Lina Tejeiro y contó detalles desconocidos

Lina Tejeiro, recordada por haber participado cuando era una niña en Padres e hijos como ‘Sammy’, ha logrado avanzar en el mundo de la actuación participando en produccciones de televisión y cine. Además de eso, ha logrado ganarse un lugar en las redes sociales, en donde comparte momentos de su vida como generadora de contenidos, algo que le ha generado reconocimiento y por su puesto dinero.

Otra de las razones por las que Tejeiro ha sido tan popular y tiene muchos seguidores, es por su vida personal, específicamente en cuestiones amorosas. Primero con Andy Rivera, con quien todo parecía ir muy bien, el cantante hasta le dedicó canciones en sus shows en vivo, pero esto finalmente terminó y cuando se esperaba que la actriz volviera con el hijo de Jhonny, se conoció que tenía un nuevo noviazgo con el también cantante Juan Duque, que después de muchos ires y venires también llegó a su fin.

De la ruptura de Lina y Juan no se ha sabido mucho públicamente, al menos no hasta ahora que el cantante ha decido dar detalles de lo que fue su relación y su ruptura. En una entrevista para el podcast de ‘El Gatales’, Duque dijo que la distancia fue un factor determinante, ya que él vive en Medellín y ella en Bogotá, además por las grabaciones del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, Lina salió del país y se alejaron aún más.

“La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, también contó “Yo estaba muy tranquilo... Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó”.