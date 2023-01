Lina Tejeiro reapareció en redes sociales luego de su procedimiento para quitarse los biopolimeros

Lina Tejeiro, recordada por haber participado cuando era una niña en Padres e hijos ha logrado avanzar en el mundo de la actuación gracias a su histrionismo participando en diferentes produccciones de televisión y cine. Además de eso, ha logrado ganarse un lugar en las redes sociales en donde comparte momentos de su vida como generadora de contenidos, algo que le ha generado reconocimiento y por su puesto dinero.

La joven también ha sido noticia por sus relaciones, primero con Andy Rivera, con quien todo parecía ir muy bien, el cantante hasta le dedicó canciones en sus shows en vivo, pero esto finalmente terminó y cuando se esperaba que la actriz volviera con el hijo de Jhonny, se conoció que tenía un nuevo noviazgo con el también cantante Juan Duque, que después de muchos ires y venires también llegó a su fin.

Después de su paso por ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, el programa más reciente de televisión en donde se le vio en la pantalla en el mes de diciembre, se produjo una nueva noticia de Lina, esta vez en relación con su salud. Hace un par de años lina se sometió a un procedimiento quirúrgico para extraerle los biopolimeros que tenía en sus nalgas y ponían en riesgo su salud. Tras varios meses de tranquilidad, a mediados del 2022 la actriz empezó a tener nuevas complicaciones en relación a estas sustancias.

Por esta razón hace unos días contó a través de sus redes sociales que se debía someter a un nuevo procedimiento médico, lo que no solo implica complicaciones a la salud física, sino también mental por tenner que pasar por esto que ha sido difícil para ella, aún así mostró tener una muy buena actitud el día de su cirugía, lo que sus seguidores respaldaron con comentarios apoyándola. Ya después de la cirugía Lina se alejó por unos días de las redes sociales, pero reapareció, aunque no habló de su cirugía, solo subió un video en el que se le ve paseando con su mascota, hasta el momento no ha dado detalles de su procedimiento médico.