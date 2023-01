¿Conocía a Iker?, el niño protagoniza el tierno video de Karol G y robó toda la atención

Karol G ha generado mucha emoción al revelar nueva canción, en donde los protagonistas son los niños y una linea de ayuda dirigida por ellos. Algunos, además de derretirse de la ternura con todos los niños, hubo uno en especial que fue tendencia hace algunos años.

Sin duda, los nuevos trabajos de Karol G siempre son tendencia mundial y cada año se va reinventando con nueva música y nuevos videos, pues dicha entrega sorprendió, más allá de la historia, por la calidad de video, edición y color.

Este es el niño que protagoniza el tierno video de Karol G

Ahora, algunos han reconocido a el niño principal del video. Se trata de Iker, un pequeño niño que se hizo reconocido en redes sociales a los cinco años, cuando le empezaron a hacer preguntas random y él empezó a responder con toda la incredulidad del asunto.

Unos creadores de contenido decidieron ir a un barrio y hablar con él, que respondió que su estado no era soltero ni casado, sino millonario. Además de eso, afirmó que antes podía hacer maromas, pero ya no porque estaba my gordito.

Ahora que está siendo tendencia el pequeño niño que atiende las llamadas. Sin duda, Karol G entendió todo al darse cuenta que la personalidad del niño daba para salvar el día, es decir, que su referencia y su video de cuando era niño fue tan gracioso, que probablemente le arregló el día a más de uno.

En redes sociales le agradecieron el hecho a Karol G, pues definitivamente es una referencia que muchos no olvidan y combina perfectamente con el tema del video musical, entendiendo que es una linea de ayuda para la depresión.

Iker, el niño millonario, como era llamado en redes sociales, ahora es mucho más grande, pero sigue manteniendo su ternura y su escencia.