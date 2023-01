Mary Méndez entre risas ‘les cantó la tabla’ a quienes juzgan su forma de hablar en las redes sociales

Mary Méndez es una conocida presentadora a quien se le ve durante los fines de semana siendo parte del programa ‘La red’. Sin embargo, esta no es la única faceta de la samaria pues, desde hace algunos años se ha abierto el camino como empresaria a partir de productos saludables, los cuales han logrado ser todo un éxito y ella anda más emocionada que nunca.

Y es que la presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte su pasión por el ejercicio, la lectura y una que otra receta que suele realizar. Sin dejar de lado, que también aprovecha para dar su opinión sobre las distintas situaciones que afronta el país y cómo el resto de figuras públicas ha recibido fuertes críticas por su actuar en varias ocasiones.

Le puede gustar: El ‘Flaco’ Solórzano reveló que quedó a la deriva y le tocó irse a vivir a Cali desde hace un tiempo

La samaria aseguró que en las últimas semanas había decidido no madrugar al gimnasio debido a varias personas solían al igual que ella irse lo más temprano posible, Mary aseguró: “Porque ahorita el chusmero”. Seguidamente, soltó algunas risas y les pidió a sus seguidores que no se molestaran al respecto, pues quería referirse a las personas, a pesar de la palabra utilizada indicó que no es que no le guste compartir con otras personas simplemente, le gusta tener su propio espacio, eso si bastante grande para poder entrenar.

Asimismo, enfatizó que los primeros meses del año suele ser más llenos en el gimnasio, teniendo en cuenta las celebraciones que pasaron y también, los propósitos que tiene cada persona. Así que opta por madrugar y realizar otro tipo de diligencias para luego dirigirse a llevar a cabo su entrenamiento. Mary indicó: “Aquí hay que aclararlo todo, porque después me dicen eres una estúpida (…) si ustedes vieran las cosas que yo leo”.

También puede leer: “Nunca antes visto”: Catalina Gómez mostró su nueva faceta y terminó arrepentida con el resultado

Méndez dejó claro que su ofendometro se averió por tal motivo no le importa las críticas que puede llegar a recibir, eso sí, resaltó que cuando se trata de su familia cuando lo permitirá. Esto se ha dado gracias a los años que lleva en la televisión, además puso cómo ejemplo la relación que tiene con sus amigas, pues en pasadas apariciones llamó estúpida a una de sus amigas y varios de sus seguidores se molestaron con sus palabras, diciéndole que esta no es la forma para referirse a quien se quiere.

Finalmente, Mary aseguró que es algo completamente normal, pues es su forma de expresar con sus amigas con quienes conoce hace más de 35 años, lo que produce risa no solo en ella sino que también, en sus ‘hermanas de la vida’.