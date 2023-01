“Quién iba a pensar que de Yina yo me fuera a enamorar” El apasionado beso de Maluma y Yina que quedó en video

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la escena musical como Maluma, se ha logrado consolidar en lo más alto de los exponentes del reguetón actual, el colombiano ha logrado con el paso de los años dejar su música literalmente en el top de los rankings y sus conciertos usualmente tienen boletería agotada gracias a los millones de seguidores que tiene en todo el mundo.

Por otro lado, Yina Calderón se ha convertido en una de las personas más seguidas en las redes sociales, y no precisamente porque el contenido que publica sea de gran aporte para quienes la siguen, sino porque hay quienes están pendientes para ver que nueva polémica desata con sus comentarios o acciones. La generadora de contenidos es recordada recientemente por la publicación del cover de la canción ‘Como duele el frío’, un video grabado en la llamada zona de tolerancia de Bogotá, lo que la hizo recibir muchas criticas por su apariencia.

¿Cuál es la relación entre Maluma y Yina?

Quienes han seguido la vida pública de la generadora de contenidos recordarán que ella hizo parte del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’, allí precisamente fue donde se dio a conocer por su forma de actuar que siempre generaba polémicas. Desde ese momento Calderón se ha mantenido vigente en los temas de la farándula y el espectáculo.

En la época en la que estaba al aire el programa en donde concursó la DJ de guaracha, Maluma casualmente estaba empezando su carrera musical, por lo que fue invitado a cantar en la casa estudio, allí se cruzó con Yina, le cantó una canción y le dijo “quién iba a pensar que de Yina yo me fuera a enamorar”, pero no solo eso, también se animó a ser parte de una escena en la que terminó besándose apasionadamente con la mujer. Un recuerdo al que en redes sociales no permiten que el ‘Pretty boy’ le borre casette.