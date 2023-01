¿Malagradecido? El incómodo comentario que hizo ‘La Liendra’ sobre sus seguidores colombianos

‘La Liendra’ se ubica como uno de los influencers más conocidos del país, dejando ver la gran cantidad de seguidores que ha podido reunir durante los últimos años. Pero a pesar de esto, tal parece que no está muy contento con todo el apoyo que recibe en Colombia, dejándolo saber a través de un incómodo comentario.

El influencer suele grabar la mayoría de sus videos en su país natal, orientando el contenido para el público local, aunque también suele moverse a otras partes del mundo bien sea por trabajo o para descansar un poco. Y de acuerdo con su testimonio, en todos lados que llega recibe buena atención.

Y a propósito de esto, La Liendra destacó este mismo caso en un reciente viaje que hizo a Panamá, donde recorrió las calles del país y algunos sitios turísticos. Y mientras lo hacía, confesó que muchas personas lo detenían para hablar con él y pedirle fotos.

“Cuando yo salgo del país a otros lugares el amor es diferente. O sea, de verdad, cuando yo estuve en México a mí la gente me amaba, me pedía muchas fotos, yo me sorprendía mucho. Cuando estuve en Punta Cana, demasiado. Hasta mi novia decía: ‘uy, mono, es increíble cómo te conocen acá’”, dijo el joven

“Y ahorita acá en Panamá, parce, me están parando mucho. Me siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen mucho”, acotó Mauricio.

Debido a la buena recepción que ha tenido en otros países, La Liendra comparó la situación con sus seguidores locales, dejando ver que recibe más aprecio de sus seguidores en el extranjero.

“Hay un dicho que dice: ‘nadie es profeta en su propio pueblo’. A mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más. Así que voy a ver si me voy a vivir a un país diferente por un tiempito”, confesó.

A propósito de estos comentarios, algunos internautas quedaron molestos por las palabras del creador de contenido: “Quisiera ver las tantas personas que lo aman, quién sabe por qué se quiere ir”, “De pronto cree que vamos a tener de repente sentido de pertenencia por alguien “que aporta tanto pero TANTO”, “Alabate pollo que mañana te guisan”.