¿Se arrepentirá? Fanático de ‘La Liendra’ se tatuó su firma en el pecho

Fue a través de sus historias en la red social Instagram, que el creador de contenido ‘La Liendra’ mostró la decisión del seguidor de querer eternizar su firma y llevarla en el cuerpo a manera de tatuaje.

Según contó ‘La Liendra’ no quería que este lo hiciera, sin embargo, no dudó en complacerlo, por lo que seguidamente y casi de inmediato, como era de esperarse, el creador de contenido pasó a tomar un marcador y le estampó la firma a un costado.

“Estamos grabando al parcero que me dijo que le escribiera acá mi firma, que se la va a tatuar, yo la verdad no siento y quiero que lo haga, pero si el pana lo dice hacer que lo haga”, dijo ‘La Liendra’.

Tras transcurrir una hora ya el tatuaje estaba listo y el seguidor orgullosamente fue a mostrarle el resultado a ‘La Liendra’ quien todavía no creía que lo que había sucedido, y aprovechó de mostrar la firma tatuada.

“No es mi intención, pero el pana tiene mucha palabra, no quiero incitar a que lo haga, no, cualquier persona que lo haga no lo quiero incitar, el pana tomó la decisión”, contó la también pareja de la maquilladora Dani Duke.

Llovieron las criticas al seguidor de ‘La Liendra’

Tras conocerse el hecho y ser publicado en una cuenta del espectáculo colombiano las reacciones de los miembros de la comunidad digital no se hicieron esperar, por lo que criticaron ampliamente que el joven haya hecho eso.

“Que tendrá en la cabeza ese man. hay gente sin estudio, el estudio es todo antes de cometer burradas🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦”, “La importancia de tomar ácido fólico en el embarazo” y “Estamos perdiendo el sentido por estúpidos personajes ..... Y esto empeora 😮”, son algunas de las reacciones que destacan.