Érika Zapata chicaneó foto con reconocido cantante y hasta beso se llevó en el encuentro

Érika Zapata es una reconocida periodista quien se dio a conocer desde hace un tiempo, siendo parte del equipo regional de noticias Caracol, en donde logró llamar la atención por su sencillez y carisma ante las cámaras. Y es que gracias a su labor ha logrado ser una de las principales caras del medio siendo invitada especial en otros programas de entretenimiento en donde no ha pasado desapercibida.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios de sus momentos diarios dentro de su trabajo y momentos libres. Sin embargo, hace pocas horas llamó la atención el recuerdo que compartió la periodista, teniendo en cuenta que en repetidas entrevistas ha indicado que está soltera y por el momento, no hay muchos pretendientes en su camino.

En la imagen la periodista está acompañada de Maluma, en donde dejó ver la emoción que siente por este momento. Si bien, no indicó que en que momento se dio su encuentro, lo cierto sería que es una gran fan del artista. En la fotografía se observa a la presentadora mientras que el ‘Pretty Boy’, la abraza y le da un beso en su frente.

Como era de esperarse, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que ha revelado que espera tener un amor como los de la película romántica 365 días o alguien como Christian Grey. Y es que sus seguidores no dudaron en resaltar el hecho de que Zapata indicó que su mira no estaba en el mercado nacional, pues ella no defendía a los hombres del país, sino que prefería buscar en nuevos lares.

Lo cierto es que la periodista en cada aparición en sus redes sociales suele llamar la atención ya sea con sus declaraciones, los emotivos reportajes que presenta y también, con algunas imágenes como esta y la de su mayor compañía desde hace un año, su perrito adoptado.

Cabe resaltar que desde hace algunos días ‘El pretty boy’ ha estado ausente de sus redes sociales y también, al entrar a su cuenta de Instagram, solo cuenta con una publicación, la cual está fijada y tiene fecha del 31 de diciembre, sus seguidores esperan que se reporte prontamente, pues aseguran que podría estar atravesando algún tipo de situación.