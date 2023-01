Camilo se tatuó lo que “más ama en su vida” y el resultado dejó sin palabras a más de un seguidor

Camilo Echeverry es un reconocido cantante quien se dio a conocer en la franja infantil del canal RCN, siendo parte del Factor XS. Luego alcanzó la fama gracias a sus letras y por supuesto, su voz. Siendo su relación con Evaluna la mayor inspiración a la hora de componer y ahora aún más, teniendo en cuenta la llegada de Índigo a sus vidas, una bebé muy esperada.

La pareja suele llamar la atención en cada una de sus apariciones tanto en eventos como en redes sociales y esta ocasión no fue la excepción. El cantante compartió un video en el que decidió realizarse un nuevo tatuaje, dejando a la expectativa a sus seguidores, quienes esperaban que estuviera basado en su hija o quizás, en su amor en Evaluna.

Sin embargo, la sorpresa fue grande para cada uno de ellos. Camilo indicó: “Me dijeron que me tatuara lo que más amo en la vida”. Seguidamente, se mostró en un estudio de tatuajes mostrando su pantorrilla y dejó ver en medio de algunas risas que su nuevo tatuaje se trataba de una cebolla.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde indicaron que no podían creer el tipo de tatuajes que suele realizarse no solo por el hecho de asegurar que es lo que más ama en su vida. Además, por el valor que cada uno de estos debería tener en su vida y por tal motivo deberían ser pensados con cautela.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la actitud de Camilo e incluso se rieron del hecho, pues indican que nada como dejar ser la personalidad de cada persona, ya que no es la primera vez en que el artista genera opiniones divididas con respecto a sus actitudes. Asimismo, destacaron el hecho de que no le importe las críticas que pueda llegar a recibir pues, sabe muy bien que cuenta con una gran fanaticada que lo apoyo en cada momento.