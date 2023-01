“Mi cosita hermosa”: Iván Lalinde mostró quien en su mayor compañía luego del fallecimiento de su mamá

Iván Lalinde es un reconocido presentador, quien se ha destacado en el mundo del entretenimiento. Al paisa se le vio haciendo parte de ‘El precio es correcto’, años más tarde el programa llegó a su fin y pasó a ser parte de la competencia en el matutino ‘El desayuno’, el cual no duró mucho al aire. Meses más tarde se convirtió en la figura de ambas versiones de ‘La Voz’ y luego en ‘Día a Día’.

Hace poco más un mes Iván contó el fallecimiento de su mamá, en donde ha priorizado retomar sus actividades diarias sin dejar de lado, que sigue haciéndole homenajes cada vez que tiene la oportunidad. En medio de esto se ha visto acompañado de sus amigos y al parecer de su pareja de quien todavía se desconoce su identidad. Sin embargo, no duda en compartir quienes son su mayor compañía.

El paisa suele ser muy activo en sus redes sociales en donde se encarga de compartir varias de las rutinas que tiene a diario y con quienes suele compartir algunos momentos. Y quienes deslumbran en varias de sus publicaciones son sus dos gatos, Irene y Abril a quienes adoptó hace algunos meses y quienes se han convertido en sus consentidas desde que pisaron su hogar.

Aunque el presentador no ha indicado que no desea tener hijos, está más que feliz con sus dos gatas. Pues, tampoco resulta ser una tarea sencilla el tener que estar con ellas, teniendo en cuenta que una de ellas es ciega. Sin embargo, no desaprovecha ninguna oportunidad para compartir con ellas, grabarlas y hacerles una sesión de fotos en varios lugares de su apartamento.

Sin dejar de lado, que Lalinde tampoco escatima cuando de darles cariño se trata, ya que son sus consentidas e incluso en varias ocasiones opta por no molestarlas con el fin de que sigan descansando muchas veces en su cuarto. Esto se da, mientras él sale a cumplir con los distintos compromisos que tiene no solo en la televisión sino que también, con varias marcas ajenas a las pantallas.

La admiración por parte de sus seguidores no se ha hecho esperar, pues algunos de ellos entienden el complejo proceso que se encuentra atravesando con el fallecimiento de su mamá. Teniendo en cuenta, cada una de las muestras de cariño que el presentador compartía a través de las redes sociales.