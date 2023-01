“Nunca lo hice de mala fe”: Juan Diego Alvira apareció para pedir disculpas tras polémico video

Juan Diego Alvira es un reconocido periodista quien se dio a conocer en el canal City TV y posteriormente, pasó a ser la cara principal de noticias Caracol, en donde logró ganarse el cariño de todos los televidentes recibiendo el apoyo desde el inicio de su labor. Sin embargo, hace pocos meses se conoció que había dejado su trabajo en el canal con el fin de seguir un nuevo rumbo en revista Semana.

El periodista fue el encargado de seguir paso a paso el viaje de la mamá de Paula Durán, quien pacedió cáncer en su estómago y cerebro y hace pocos días falleció. La noticia conmocionó a toda Colombia y la revista publicó a través de su cuenta de Twitter, un video en el que Alvira le pregunta a la mamá de Paula cómo se dio ese momento y qué había sucedido. Rápidamente, las críticas le llovieron al periodista y por supuesto, al medio.

Luego de varias horas de ausencia en sus redes sociales, el periodista reapareció para enviar una reflexión sobre lo ocurrido. En medio de este se ve al periodista sentado en frente de su computador mientras muestra algunos de los tantos memes de los que ha sido víctima. Si bien, resaltó que a lo largo de su carrera ha sido el centro de memes en esta ocasión fue distinto, según él, este sería el precio de tener fama y reconocimiento.

Sin embargo, desde hace tres días se ha convertido en tendencia por el video anteriormente mencionado. De acuerdo con él, los manuales de comunicación que ha leído debería esperar a que la marea baje para hablar, pero ver cada uno de estos le ha generado más que rabia, un poco de reflexión, resaltando que no le interesa la publicidad pues, para eso hubiera seguido en la televisión.

Seguidamente, Juan Diego aseguró que nunca lo hizo de mala fe. Además, pidió disculpas públicas a la familia de Paula Durán y a todos los que se sintieron lastimados con sus palabras. Alvira indicó: “estaba en trabajo de campo, me enviaron unos mensajes allegados a la familia y luego de terminar llamé a la mamá de Paula, verifiqué, no era fácil. Yo tenía o tengo un grado de cercanía con la familia”.

Asimismo, indicó que no tiene necesidad de andar parodiando, sino hacer lo que le dice su corazón. Minutos después de haber grabado el video lo envió a Bogotá en donde fue compartido a través de las redes sociales de la revista: ”Me pareció conveniente que la mamá lo confirmara para que no quedaron ningún tipo de especulación”.

Seguidamente, indicó que quienes manejan las redes sociales de Semana fueron quienes decidieron elegir que pedazo montar a las redes, pues el hecho no fue ninguna “crudeza” sino más bien, no saber qué decir o no saber contar, pues enfatizó que él no quiso que esa parte del clip saliera. Por este motivo, reitero disculpas, pero, no a quienes según él, lo han asesinado moralmente en redes, ya que tiene bastante experiencia.

Lo cierto es que Alvira aseguró que cualquier cosa que diga no va a ser cambiar de opinión a las personas, sin embargo, son distintas opiniones: “No soy monedita de oro para caerle a todo el mundo bien”, agregó el periodista.