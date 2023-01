Laura Tobón dice que tiene sentimientos encontrados de ver lo que está pasando con su hijo Lucca

Laura Tobón sigue mostrando por medio de sus redes sociales cómo es el crecimiento y desarrollo de su hijo Lucca, quien hace poco cumplió su primer año de vida. Es por ello que la modelo se mostró más que sentimental y agradecida en sus historias en su cuenta de Instagram y elevó un mensaje a toda su comunidad digital.

“Bueno, estos meses han sido una locura, de verdad que han pasado cosas tan increíbles, pero todo, absolutamente todo, yo creo que se los debo absolutamente a ustedes, a su apoyo, a su amor, a creer conmigo, a creer que de verdad si uno suelta y confía cosas maravillosas pueden pasar, quería darles las gracias de verdad infinitamente por tanto”, dijo Laura Tobón en primera instancia.

Pero seguidamente habló de un tema que la tiene con muchos sentimientos encontrados y no es más que el pequeño empieza ya a no depender para poder dar sus pasos y crecer aceleradamente. Ante esto la modelo precisó que cree que el tiempo se está pasando muy rápido, pero que agradece poder vivir cada momento junto a Lucca.

“Y también dentro de todas estas cosas locas e increíbles que han pasado entre diciembre y enero que Lucca cumplió un año, no saben cómo se ha vuelto más personita, y ¿se acuerdan los primeros pasos que les mostré que estaba dando en Cartagena? Pues ya está caminando y yo no sé si me da o como tusa de verlo crecer tan rápido, porque en serio el tiempo se pasa muy rápido, o mucha felicidad porque me lo he gozado, lo he vivido, lo he podido ver absolutamente todo, he podido estar al lado de él durante todo el proceso, pero verlo crecer, no sé ustedes mamás, pero me da un sentimiento”, finalizó Laura Tobón.