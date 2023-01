¡Sin filtro! Aida Victoria Merlano reveló si tendría una relación con una mujer

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre cuáles eran sus preferencias a la hora de conseguir pareja, ahondando un poco en las probabilidades de tener una relación con otra mujer, a pesar de tener un largo historial de noviazgos con hombres.

Desde que alcanzó la fama en las redes sociales, la creadora de contenido ha sido vinculada con diversas figuras del mundo del espectáculo colombiano, destacando al influencer Yeferson Cossio, el cantante Naldy con quien mantuvo una relación en dos oportunidades, y más recientemente el streamer WestCol con quien acaba de terminar su relación.

Pero ahora que se encuentra soltera, varios de sus seguidores le hicieron diversas preguntas reveladoras, que más allá de enfocarse en un ámbito laboral, terminaron dirigiéndose a su faceta romántica, con muchos internautas preguntando detalles sobre cómo se siente en este momento, después de su ruptura.

Y entre estas preguntas, un seguidor le preguntó a Aida Victoria Merlano cómo sería para ella la mujer ideal. A propósito de esto, la influencer aprovechó la oportunidad para hablar respecto a si en algún momento consideraría tener una relación con una chica.

“¿Tú te imaginas yo con novia? O sea, a mí me gusta el ‘jijiji, jajaja’, o sea como de que ‘ay, nos comimos’. Pero como que no me imagino una relación con una mujer”, confesó la influencer.

Y si bien confesó que para una relación le gustan los hombres, no descartó que en algún momento pueda considerar la oportunidad de estar con una chica: “yo digo como que a mí me gustan 90% los hombres, 10% las mujeres”.

En cuanto a su mujer ideal, Aida Victoria Merlano comentó que para ella debe ser “una mujer fit, que sea femenina. La personalidad siempre es lo más importante porque de hecho una vez vi a una pelada que como que físicamente normal, pero tenía una personalidad que yo como que ‘ay, quitémonos la ropa ya’”.