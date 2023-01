“No es la primera vez que yo fracaso” Mateo Carvajal habla tras su renuncia a Survivor La isla de los Famosos

El lunes 23 de enero se estrenó el reality de canal RCN, Survivor La isla de los Famosos, con el que el canal de las tres letras busca apoderarse de nuevo del rating de los realities en las noches de la televisión colombiana, actualmente su competencia tiene La Descarga al aire, usualmente Caracol tiene un programa de este formato en las noches, algo que no pasa en RCN, que solo cuenta con MasterChef Celebrity.

Con el objetivo de cumplir con este objetivo, RCN ha puesto mucho trabajo en la producción del programa, empezando por la inclusión de ‘Tátán Mejía como presentador, además de varias personalidades reconocidas para que los televidentes se interesen, entre ellas se encuentran Mateo Carvajal, Marcela Reyes, Sara Uribe, Margarita Reyes, Leo ‘Cocinero’, Paola Usme ‘Barbie’, Tania Robledo, entre otros.

Lea también: Mateo Carvajal fue llamado ‘lambón’ por voltear la arepa e irse con la competencia

Uno de los personajes que resultaba más llamativo en el reality era Mateo Carvajal, quien fue el ganador en el año 2017 del Desafío super humanos, el generador de contenidos se mostraba a priori como el de mayor experiencia y uno de los más opcionados para ganarse los 500 millones de premio. Pero sorpresivamente a tan solo dos días de emisión del programa Carvajal renunció al reality.

También le puede interesar: “Estaban jugando conmigo”: Mateo Carvajal habló de su experiencia en ‘La isla de los famosos’

Luego de haber sido transmitido el programa de la noche del 24 de enero, Mateo usó sus redes sociales para hablar del tema, “siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción, también mucha gratitud hacia el canal ... en lo personal no sé, he pasado por momentos que te sacuden, esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien”.

Las declaraciones de Mateo

“A mi los malos comentarios la verdad no me afectan mucho, yo no soy nuevo en esto, yo no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la cag.. no es la primera vez que fracaso en algo en lo que yo me tenía confianza, esos momentos del sacudoncito son bien jodidos”. Respecto a sus compañeros en la isla, les mandó un mensaje, “ustedes me ganaron, ustedes son más grandes por no renunciar, por hacer ese hiju... esfuerzo que yo no pude”. Finalmente se postuló para un nuevo programa, “si están buscando personaje para otro reality yo meto, prometo que esta vez no voy a renunciar”.