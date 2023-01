Mateo Carvajal fue llamado ‘lambón’ por voltear la arepa e irse con la competencia

Es normal que los famosos se casen con las marcas o canales, por lo menos lo era en años anteriores con presentadores y actores que trabajaban con una sola marca. En la actualidad, gracias a las redes sociales, suelen ser más interesantes para todos los canales y ellos aprovechan dichas oportunidades para trabajar. Ahora que Mateo está a punto de aparecer en un nuevo reality en redes sociales le llovieron las críticas.

Lea también: Bad Bunny reaparece con misteriosa mujer tras polémica con fanática

Mateo Carvajal fue uno de los tantos bendecidos por la plata de ‘El Desafío’, en donde ganó más de 300 millones de pesos y donde conoció a la madre de su hijo, Melina Ramírez. A partir de allí, el trabajo aumentó para Mateo, no solo en otras producciones, sino que fue muy benéfico para sus redes sociales, ya que se volvió mucho más atractivo para las marcas.

Mateo Carvajal ahora estará en RCN

Ahora, luego de haber participado en tres realitys en Caracol, vuelve a la televisión nacional, pero esta vez por RCN, quien le ofreció un puesto en ‘La Isla de los Famosos’ en donde estará presentando Tatán Mejía.

A muchos la noticia les cayó super bien, pero a otros no mucho, teniendo en cuenta que no están de acuerdo con que los famosos cambien de casa, “lambón mor, porque en Carcol ya no lo llaman”, con algunos emojis de risa.

Lea también: Revelan nuevos detalles de ‘Avatar 3′: estos son los personajes que volverán en la historia

Ante esto, Mateo decidió que no se debería quedarse callado ante esto y no solo le contestó con unas palabras muy exactas, sino que se extendió con un video:

“Me llamaron 3 veces para sus realitys y trabajé con ellos en diferentes formatos mor. Con ellos crecí y les debo gran parte de lo que soy y amo el canal. Aprenda a ser agradecida cuando alguien más le abra las puertas de su casa, “mor”, y cuando llegue a ese nivel lo entenderá y se acordara de mí”

Además de eso, afirmó que uno de sus miedos fue precisamente que Caracol se molestara por su participación en ‘La Isla de los Famosos’, pero no podía dejar perder una oportunidad como esa.